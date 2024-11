Quito: Los cortes de agua en la ciudad son inminentes

“¿Cómo se puede vivir 12 horas sin luz y más de seis sin agua”, se pregunta Gladys Erazo, que la mañana de este 11 de noviembre de 2024, al levantarse, se encontró con la novedad que no tenía el servicio. La mujer vive en Solanda, en el sur de la ciudad, y asegura que no sabía de la suspensión.

Con Erazo coincidieron decenas de usuarios de la red social X. David Collaguazo escribió: “Por qué mejor no dan un calendario de racionamiento y no quitan el agua de la nada y ponen de justificación “por alto consumo”. Otro internauta publicó: “No hay agua en el sector la Gatazo. Será que tienen la amabilidad de informar por qué cortaron si no estaba programado?”.

Desde mediados de septiembre, Quito se enfrenta a un panorama complejo que parece no tener fin por la crisis energética y también por la falta de lluvias. Debido a la suspensión de energía, al menos un 6 % de la población que está en sectores altos del norte, valle y sur de la ciudad, en donde el agua llega mediante estaciones de bombeo que funcionan con electricidad, no tiene el líquido vital, en algunos casos más de diez horas.

Este 11 de noviembre, en su informe semanal, el alcalde Pabel Muñoz anunció que convocó a un comité de crisis con las distintas entidades municipales. “Tenemos que analizar qué está pasando con el agua potable, sino llueve nosotros también vamos a tener que tomar alguna decisión”, dijo. Según las previsiones, si el nivel de los embalses no sube hasta diciembre, el próximo año será crítico.

Por ello, Muñoz señaló que es mejor adelantarse y “por último hacer un corte de una hora o dos al día, antes que sean 14”, sin precisar desde cuándo y si la medida afectará a toda la ciudad.

¿Colapso energético?

Durante su intervención, el alcalde leyó parte del informe del Operador Nacional de Electricidad (CENACE) que se conoció el fin de semana sobre la inminente posibilidad de un colapso energético en Ecuador si no se implementan medidas de racionamiento urgente.

“Estamos hasta la coronilla, estamos hartos y esto tiene que ver con la improvisación de las autoridades que tuvieron que hacer las previsiones del caso”, reclamó.

Según aseveró Muñoz, ningún Gobierno después de Rafael Correa, “puso un solo megavatio. Cuando tenemos incremento de la demanda no hicieron nada por la oferta, no invirtieron nada en el sistema”, recalcó.

En octubre, el alcalde ya había pedido a la ciudadanía que reduzca el consumo de agua, luego de que el régimen dispuso que los cortes de luz aumentaban de ocho a catorce horas diarias.

El 6 % de la población que está en zonas altas como Colinas, La Roldós, La Merced, Chillogallo, Guajaló Alto, Forestal Alta, Ferroviaria está afectada. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

El alcalde mencionó que si no se reduce el consumo de agua, la Alcaldía podría implementar una política de restricción como lo hicieron las autoridades en Bogotá.

Con lo dicho este lunes por el alcalde, esta medida podría estar más cerca, aunque todavía no se ha confirmado desde cuándo se la tomaría.

Niveles de los embalses

Respecto a los niveles de los cuatro embalses que abastecen a Quito, Andrés Baquero, jefe del sistema Papallacta integrado, señaló que si bien por la falta de lluvias han disminuido, se ha entregado el agua necesaria para las fuentes de tratamiento.

“No hemos llegado a niveles críticos todavía, consideramos que el próximo año podríamos tenerlos, en caso de que no haya lluvias”, sostuvo.

Baquero explicó que mientras no existan precipitaciones, los niveles de los embalses seguirán disminuyendo y no será posible que se llenen. “Nuestra principal recarga son las lluvias”, acotó.

Según dijo, para garantizar el abastecimiento se limpian las rejillas de las captaciones hasta cuatro veces al día, para que pase el caudal necesario y también se está conservando el embalse, lo que significa que “por cierto tiempo se cierra el nivel y así ganar un poco de altura”.

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para que consuma de manera responsable el líquido. “Si no tomamos acciones ahora, vamos a sentir ese bajón en los niveles de embalse para el próximo año”, recalcó.

