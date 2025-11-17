Conoce dónde serán los controles viales en Quito este 17 de noviembre

El objetivo es reforzar la seguridad vial en corredores de alta circulación y siniestralidad

Los controles se realizan en distintas vías de Quito.

Este 17 de noviembre de 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó una nueva jornada de controles aleatorios en distintos sectores de Quito, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en corredores de alta circulación y siniestralidad.

Según informó la institución, entre las 13:30 y 15:30 se realizará un control de estado etílico en la av. Simón Bolívar y calle Sarahurco, en el sector de Masgas.

Paralelamente, entre las 13:30 y 14:30, se ejecutará un control de velocidad preventivo en el kilómetro 8 de la Ruta Viva, en Tumbaco, donde más temprano también se realizó un operativo de alcoholemia.

Para la tarde, entre las 15:00 y 17:00, el control de polarizados y contravenciones se trasladará a la av. Simón Bolívar y pasaje B, en el circuito Guayllabamba.

Además, en horas de la mañana se efectuó un operativo de control a vehículos pesados en la Simón Bolívar y Sarahurco.

37 citaciones en operativos recientes

Durante los operativos desplegados el 12 y 13 de noviembre en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva, se emitieron 37 citaciones por infracciones que ponen en riesgo la seguridad vial en dos de los corredores más conflictivos de la ciudad.

Entre las faltas más comunes detectadas se encuentran llantas en mal estado, licencias caducadas o ausencia de licencia, placas inexistentes o mal utilizadas, no usar el cinturón de seguridad, entre otras.

Estas infracciones, según la entidad, son factores recurrentes en los siniestros registrados en estas vías de alta velocidad.

Restricción para transporte pesado

La semana pasada, el alcalde, Pabel Muñoz, firmó una resolución que restringe la circulación de transporte pesado y de carga con material peligroso en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva.

La normativa entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2025, y busca reducir siniestros y mejorar la seguridad en las dos arterias estratégicas.

La medida se implementará en dos fases. La primera, desde el 1 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026, desde las 06:00 hasta las 10:00, de lunes a domingo.

Mientras que la fase 2 será desde el 1 de abril de 2026 en dos horarios: de 06:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00, todos los días.

