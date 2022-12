La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dio a conocer las infracciones de tránsito más recurrente cometidos en el Distrito Metropolitano de Quito. Se destacan cinco normas que son constantemente cometidas por los conductores.

Festival Internacional del Globo solo duró dos días en la Mitad del Mundo Leer más

Según datos de la entidad, 33.557 conductores fueron sancionados por manejar un vehículo sin licencia de conducir, cuya sanción económica es del 10 % de un salario básico unificado (SBU), $ 42,50, para quienes no portan el documento y un SBU si maneja sin haber obtenido la respectiva licencia.

Por otro lado, las sanciones porque el conductor no utilizaba el cinturón de seguridad se ubican en 15.669 infractores; estacionar vehículos en lugares no permitido deja a la fecha 12.856 sancionados; no realizar la Transferencia de Dominio dentro de los 30 días ha generado 11.019 citaciones y no obedecer las señales de tránsito otras 7.157 citaciones.

No obstante, pese a ser estas las cinco infracciones más recurrentes en la capital, el uso del celular mientras se conduce (sanción de $ 42,50) y no exigir el uso de cinturón de seguridad a los acompañantes ($ 63,75) siguen estando entre los incumplimientos más destacados en este 2022.

“Esto evidencia que, un gran porcentaje de infracciones y siniestros de tránsito suelen producirse por el factor humano; es decir, por responsabilidad y comportamiento de las personas al volante. Acciones como asegurarse el cinturón de seguridad, no usar el celular mientras conduce o no ingerir alcohol si va a conducir, son fundamentales para prevenir siniestros”, dio a conocer la AMT.