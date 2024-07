Concejales de Quito abandonan sesión de este 16 de julio: ¿Qué pasó?

Poco más de 30 minutos duró la sesión de este 16 de julio de 2024 en el Concejo Metropolitano de Quito. La falta de quórum hizo que la vicealcaldesa, Fernanda Racines, quien estuvo a cargo en lugar de Pabel Muñoz, la suspenda.

Al inicio de la sesión, en la que estaban 16 ediles, el concejal Andrés Campaña pidió un cambio en el orden del día para tratar la suspensión del servicio de la bicicleta pública. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada: hubo seis votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones.

Tras no dar paso al pedido de Campaña, la sesión continúo. En el Concejo se realizó el primer debate del proyecto de ordenanza para la regularización del trazado vial en una calle de Turubamba, en el sur de Quito.

Varios concejales intervinieron en el pleno sobre el tema. Después de Bernardo Abad, el turno fue de Wilson Merino, quien también cuestionó que no se haya dado paso para tratar el cierre de la bicicleta pública.

No se abordan temas relevantes

"Me apena que el proyecto de cambio de orden del día no se haya aprobado. La seguridad, la movilidad, la reactivación económica son temas claves", dijo Merino. Inmediatamente fue interrumpido por Racines y dio la palabra a Blanca Paucar.

"Estamos tratando temas específicos, de pronto los temas relacionados los podemos tratar en otra ocasión", acotó Paucar.

Merino retomó la palabra y recalcó que el tema es relevante para la ciudad. "La movilidad hoy por hoy es un desastre, el Metro presentó hoy fallas, en la avenida Simón Bolívar seguimos con accidentes y el tema de las bicicletas hay que revisar", insistió.

Posteriormente, el turno fue de Diana Cruz. Mientras hablaba, Racines anunció que Merino abandonó el pleno, por lo que no había quórum para continuar y clausuró la sesión.

Cuestionamientos de ediles

Afuera de la sala del Concejo, la edil Analía Ledesma señaló que la mayoría oficialista es quien pone los temas en el orden del día, "y se lo debe hacer pensando en la ciudadanía, y no en ciertos intereses políticos".

🆘Como representantes de la ciudadanía,buscamos respuestas a lo más urgentes

Ha pasado un año y Quito no “renace”.Se promociona obras a medias

🤷‍♀️UPC sin coordinación con la Policía

🤷‍♀️Metro sin mantenimiento

🤷‍♀️Ciclovías sin un servicio de bicicletas🤷‍♀️Senderos Seguros sin seguridad pic.twitter.com/S0p2LrgNxm — Analía Ledesma García (@analialedesmaec) July 16, 2024

"Ha pasado un año y vemos un Quito que no “renace”, dijo Ledesma. Agregó que en el Pleno no se tratan temas importantes como el mantenimiento del Metro, las ciclovías que no cuentan con un servicio de bicicletas y senderos seguros que no tienen una estrategia de visión y reactivación económica.

En su cuenta de X, Andrés Campaña, quien propuso el cambio del orden del día, lamentó la respuesta del Concejo ante la "solicitud y preocupación ciudadana de la suspensión de la bicicleta pública en Quito".

"Agradezco a los cinco colegas que apoyaron que el Secretario de Movilidad informe sobre los planes para la continuidad de este servicio público", escribió.

El edil Darío Cahueñas, en la misma red social, señaló que en la sesión había temas importantes a tratar como la "aprobación de autorización de convenio de uso deportivo para la Liga Barrial de Toctiuco y otros temas para #Quito".

#URGENTE | ¡Lamentable! No es la primera vez que concejales abandonan la sesión del @ConcejoQuito para no dar quórum.



Hoy teníamos importantes temas como la aprobación de autorización de convenio de uso deportivo para la Liga Barrial de Toctiuco y otros temas para #Quito. 🧵 1/2 pic.twitter.com/dCrRMk3wPD — Dario Cahueñas Oficial (@dario_cahuenas) July 16, 2024

