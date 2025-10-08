Cómo postular a las 2.200 vacantes de la Feria de Empleo de Quito 2025

ConQuito abre inscripciones para empresas que deseen participar en la Feria de Empleo 2025.

El próximo 15 de octubre, el Centro de Exposiciones Quito abrirá sus puertas para recibir a cientos de personas en la Segunda Feria de Empleo, organizada por el Municipio de Quito a través de ConQuito. En esta edición, 87 empresas ofrecerán más de 2.200 vacantes, el doble de la oferta registrada en la feria de octubre de 2024.

Esta iniciativa se ha consolidado como un espacio clave para conectar al sector productivo con el talento humano de la capital. Según la Coordinación de Capacitación de ConQuito, el crecimiento de la oferta refleja la confianza del sector privado en los programas municipales que promueven la empleabilidad y el desarrollo económico.

“Cada feria no solo acerca a los quiteños a un empleo, sino que también fortalece la relación entre las empresas y la comunidad”, destacó ConQuito. El evento permite agilizar los procesos de selección, reducir costos y facilitar la búsqueda de empleo en un solo espacio.

Emprendimientos que generan impacto

Además de las ofertas laborales, tres emprendimientos ganadores del programa FonQuito participarán en esta feria. Estas iniciativas recibieron capital semilla municipal para fortalecer sus proyectos innovadores y sostenibles. Con este apoyo, los emprendedores no solo consolidan sus negocios, sino que también generan empleo y dinamizan la economía local.

La feria forma parte de las Rutas de Emprendimiento y Empleabilidad, una estrategia impulsada por el Municipio de Quito para fomentar la inclusión laboral, la productividad y la sostenibilidad en la ciudad. Esta política pública busca abrir más espacios de desarrollo y brindar herramientas para mejorar las condiciones de vida de los quiteños.

Cómo participar en la Feria de Empleo

Las personas interesadas en asistir deben registrarse a partir de las 09:00 del lunes 13 de octubre en la página web oficial de ConQuito (www.conquito.org.ec).

Los pasos para obtener el turno son:

Ingresar al portal y hacer clic en el banner “Feria de Empleo ConQuito”.

Revisar la información del evento y seleccionar el botón “Obtener turno”.

Llenar el formulario con los datos personales y verificar el correo electrónico.

Escoger el horario disponible y confirmar el registro.

El sistema enviará un código QR con el turno y las indicaciones para la feria. Se recomienda imprimirlo o descargarlo en el celular y revisar la bandeja de spam para evitar contratiempos.

Con corte a septiembre de 2025, cerca de 600 personas que participaron en la feria del 18 de julio ya han sido vinculadas laboralmente.

ConQuito ha gestionado 7.737 vacantes en cinco ferias de empleo, consolidando un trabajo sostenido para fortalecer la reactivación económica de la capital.

