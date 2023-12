Quito: El comercio en la Ruta Viva se transforma según la época

A lo largo de la Ruta Viva, sobre la av. Simón Bolívar se estacionan camiones cargados con frutas de temporada. Ahora son los mangos, en otras fechas comercializan piñas, guabas, sandías y papayas. También ofrecen una variedad de verduras y legumbres.

La fruta se exhibe en cajones que se los coloca sobre el espacio verde y la calle.

Algunos vendedores forman casetas cubiertas de plástico, otros solo se cubren con un paraguas gigante de colores que llama la atención desde lejos. A este sitio llegan los clientes quienes se orillan y estacionan los vehículos con las luces de parqueo encendidas.

Jon Arcia llegó a la capital hace ocho años. Dejó su natal Venezuela para buscar un mejor futuro para sus hijos y esposa.

Perdió su trabajo y ahora está dedicado a la venta de mangos en la Ruta Viva. Desde las 05:00 alista las cajas para tomar una camioneta que lo traslade desde su vivienda en Quitumbe, sur de Quito, hasta el km 8 de esta avenida.

Variedad. Se acerca la Navidad y las personas ya empiezan a utilizar diferentes espacios para ofertar los artículos navideños, además de rosas y otros productos que reactivan la economía. Gustavo Guamán/ Expreso

Llega a las 07:30, alista la mesa, coloca las cajas de mangos, los limpia para dejarlos brillantes y su color amarillo resalta. Saca de su bolsillo una pañoleta color roja y empieza a moverla de un lado a otro, es una señal para invitar a que los conductores se acerquen y compren el producto.

Cuenta que en esta época del año los mangos son muy cotizados por su dulzor y precio.

Desde octubre, esta fruta es parte del paisaje habitual de este sector y de las diferentes calles de Quito. Se venden en pequeñas cajas que cuestan entre 5 y 20 dólares, o en fundas de 1, 2 y 3 dólares; la mayoría son pequeños, amarillos y jugosos.

Al igual que Jon, hay diez comerciantes más que se dedican a este negocio.

“La venta de helados ya pasó de moda ahora los clientes quieren mangos”, asegura Milena Díaz. Aunque también tiene a su lado izquierdo una caja con 20 helados de diferentes sabores. Para los comerciantes no hay mayor problema con vender en la vía, sin embargo se trata de una actividad prohibida.

Trabajo desde hace tres años en este sector, ya tengo mis clientes fijos y eso me ha permitido continuar vendiendo las camitas que tienen mucha acogida. Eulalia Caza,

comerciante informal

Lo preocupante es que no es la única actividad informal que se realiza sobre el asfalto. En un recorrido que realizó EXPRESO por el sector constató el asentamiento de pequeños negocios con artículos navideños.

Un auto rojo se estaciona a pocos metros del redondel de Lumbisí que conecta la vía Interoceánica con la Ruta Viva.

Dos personas se bajan del auto y con un plástico color negro empiezan a estirar para formar una caseta que está sujetada con palos. Del vehículo extraen con cuidado unas figuras en forma de renos, además de otros artículos navideños.

A menos de un mes que se celebre la Navidad, los comerciantes ya se toman estos espacios para ofertar sus productos.

De igual forma los conductores para comprar se orillan al costado derecho, en cuestión de minutos ya negocian el precio. No se demoran más de ocho minutos en decidir, es una vía rápida que existe el riesgo de algún accidente por los vehículos que circulan a exceso de velocidad. Los comerciantes cuentan que se toman las vías porque no existe competencia y no existe tanto control como en los lugares céntricos de la ciudad. Aprovechan los últimos meses del año donde las ventas incrementan para ofertar los productos de temporada.

En otro punto de la Ruta Viva, se encuentra Eulalia Caza trabaja tres años en el redondel. Se dedica a la venta de camas para mascotas desde las 09:00 hasta las 18:00.

Dice que los operativos eran constantes pero ha disminuido, esto le ha permitido vender y mantener a su familia.

Sin embargo, quienes transitan por esa zona comentaron que, a pesar de los operativos que realiza el Municipio, no siempre se logra que los comerciantes desistan de comercializar su mercadería.

Sé que las ventas de mangos en esta época es muy buena y eso me va a permitir mantener a mi familia de una manera honesta. Solo pido que nos dejen trabajar. Jon Arcia,

comerciante de mangos

Ventas. Según el Municipio en la capital hay más de 17.000 comerciantes registrados entre urbanos y rurales. Mientras que sobre los informales no hay un reporte, pero son miles.

