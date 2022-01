La semana que concluye, un taxista fue sorprendido con el desmantelamiento de su vehículo en el sur de Quito.

Ocurrió en su propio domicilio. Delincuentes ingresaron a la madrugada y se llevaron hasta el volante. Eso en este año. En 2021, el robo de carros y partes fue uno de los delitos que más subió en Quito y en el país.

“Me acaban de robar mi auto Kia”. Estaba estacionado afuera de mi casa. No es más de 30 minutos que se lo llevaron, ayuden a difundir por favor”. Era el pedido de ayuda lanzado en Twitter por un ciudadano el pasado 11 de noviembre.

En la misma red social otro preguntaba a la Policía “cuál es el tiempo prudencial que debo esperar a que empiecen a hacer las investigaciones sobre el robo de mi carro?”. Decía que el martes le tomaron la declaración. Llamó al agente para saber el estatus de la investigación y no contesta el teléfono. ¿Qué hacer?

Mensajes como esos se han repetido en las redes sociales y obedecen al incremento del robo de vehículos en 2021. Según las cifras de la Policía Judicial, en 2021 ese delito aumentó casi en un 21 % con relación a 2019, que es el año con el que se comparan los datos debido a que en 2020 hubo el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

Las estadísticas revelan que entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de 2021 hubo 6.315 sustracciones de automotores frente a 5.327 carros que fueron robados en el mismo periodo de 2019. Alain Luna, director de la Policía Judicial indica que los delincuentes dedicados a ese ilícito clonan los automotores y se queda una parte en el país otra sale a Colombia o Perú. Solo unos cuantos se deshuesan y se venden para repuestos. Detrás de los robos se encuentran delincuentes locales que coordinan con extranjeros para la venta, dice.

Las estadísticas evidencian el aumento cortesía

La realidad del robo de autos no es lejana a miembros de empresas de seguros. Esteban Morales, director Nacional de Indemnizaciones de Seguros Equinoccial recoge cifras de Fiscalía sobre el incremento de robos de carros. Explica que son dos momentos: prepandemia, comparando 2019 vs 2021, existe un crecimiento del 19 % y postpandemia comparando 2020 vs 2021, existe un crecimiento del 51%.

Morales señala que en 2020 hubo reducción de robos y pudo ser motivado al confinamiento por el coronavirus. Según él, las razones que se han identificado para ese crecimiento de delitos son la falta de plazas de empleo, el incremento de la inseguridad, la crisis económica, la pandemia y el mercado de partes y piezas usadas de vehículos.

En cambio el robo de partes de vehículos disminuyó en el mismo período. Mientras en 2019 hubo 8.939 casos, en 2021 se reportaron 7.345. La Policía informó que en el estado de excepción se recuperaron 221 carros.

El experto resalta que, el mercado irregular de partes y piezas ha crecido por las facilidad de acceso a partes robadas. “Estas se difunden en redes sociales como partes y piezas usadas y no existe un control. Este incremento incentiva el aumento de robos a vehículos”, dijo.

En redes sociales se difundieron videos de sustracciones en conjuntos y garajes. Recomienda que en los casos de inseguridad sugiere utilizar más de una cerradura. Cerrar las puertas con candado. Además, un sistema de vigilancia y monitoreo en el barrio y en el domicilio podría ser una gran opción, recomienda.

A eso se sumaría la contratación de servicios de localización GPS que puede sonar como extra, pero se debe ver más como una inversión porque ese mecanismo ayuda a localizar el vehículo en tiempo real. También menciona la colocación de un bastón que bloquea el volante para que nadie pueda conducir. “Aunque sea un sistema sencillo, un ladrón preferirá un auto que no tenga bastón sobre uno que sí cuente con él”, concluye.

Guillermo Abad, exsecretario de Movilidad del Municipio indica que una de las estrategias que están utilizando para el robo de autos es aprovecharse de la falta de placas en los vehículos. Roban el vehículo le sacan las placas y les ponen de papel.

“Esa deficiencia que tiene el Estado es aprovechada por los delincuentes porque tenemos muchos autos fantasma sin identificación o identificación falsa”, dice. Los agentes de control no se percatan que es un auto robado a menos que se haga un operativo específico. Así circulan prácticamente sin ser revisados hasta llegar al lugar donde los desmantelan o los comercializan, concluye.

Medidas de seguridad

Los expertos de Equinoccial sugieren utilizar el inmovilizador electrónico que es un sistema utilizado en llaves o tarjetas, cuenta con un chip que por medio de señales electrónicas, tienen comunicación con partes del auto como los inyectores o batería. De esta forma si alguien intenta abrir el auto sin la llave cerca, éstos sistemas no funcionarán y el auto no arrancará.

El detalle

Denuncia. El 18 de diciembre tres personas sospechosas de robar en un carro fueron apresadas. Hubo tiroteo y un herido. En Flagrancia fueron liberadas.