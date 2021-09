La capital, con la mirada hacia el crecimiento en altura

En medio de una disputa sin resolver en el Municipio, por la que varios concejales expresaron su preocupación el mes pasado, se aprobó el nuevo Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) en la sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano del pasado lunes que culminó pasadas las diez de la noche. El texto definirá las posibilidades de utilización de todos los predios del distrito.

En este novel documento la extensión urbana de la ciudad se mantiene, pues busca concentrar mayor densidad poblacional en las zonas donde ya existe presencia de infraestructura y servicios básicos. Esto, según el CEO de Elmir Grupo Inmobiliario, Daniel Elmir, se traduce en el crecimiento vertical de la capital.

“Quito tiene la tercera parte de la población por metro cuadrado que tienen otras capitales de Sudamérica”, señaló. El crecimiento en altura resulta una herramienta útil para lograr que la ciudad sea más compacta, dijo el experto.

Expansión: La zona urbana crecerá mínimamente en 2.500 hectáreas en sectores como Calderón, el Valle de los Chillos, Tumbaco, entre otros.

Otro de los objetivos es lograr una ciudad policéntrica, es decir, que tenga núcleos que concentren todos los servicios que un usuario necesita en su diario vivir para evitar desplazamientos innecesarios y construir “una ciudad de 15 minutos”, como la denominó el secretario de Hábitat y Territorio, Vladimir Tapia.

Sin embargo, existe un desbalance poblacional y para corregirlo se han reducido las posibilidades constructivas en las centralidades más populosas como el hipercentro de la capital, representado por la zona del parque La Carolina, o en sectores de riesgo como Solanda. Mientras que se han incrementado los incentivos a la construcción en sectores como La Magdalena y Quitumbe.

Según el nuevo PUGS, menos del 10 % del área de Quito es urbana, no obstante, allí vive el 72 % de la población total del distrito. “Por lo tanto, necesitamos generar las condiciones para que la gente viva con calidad de vida. No podemos simplemente empaquetar a la gente esperando que vivan solo por vivir en lo urbano”, dijo Tapia.

El 73 % de los viajes del distrito se hacen por transporte público. “Es una mínima fracción de la población de Quito que tiene automóvil privado”, por lo que la integración de las centralidades con los ejes de transporte resulta esencial.

Entre otras modificaciones está el aumento del área de protección ecológica en un 39 % y la disminución del área destinada a recursos naturales renovables en un 45 %. La zona destinada a recursos no renovables también se encoge en 82 %.

No obstante, hay voces críticas como la del edil Fernando Morales, quien señaló que esta normativa se construyó “sobre el tiempo ya que la Secretaría de Territorio no tenía todo el personal técnico capacitado para recopilar toda la información necesaria”. Morales enfatizó que varias demandas rurales quedaron desatendidas y que no se debe olvidar los espacios para el deporte y la cultura.

Crecimiento alineado con el Metro

El Metro de Quito será la ‘columna vertebral’ del desarrollo urbano de la ciudad, según el presidente de la Comisión de Uso de Suelo del Municipio, René Bedón. El nuevo PUGS busca aprovechar la estructura del Metro para generar nuevas posibilidades de crecimiento constructivo y poblacional alrededor de las estaciones de este transporte.