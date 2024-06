Los cambios que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, hace en su equipo son mínimos

El alcalde reemplaza a cinco secretarios y dos gerentes para su segundo año de gestión. No hay ajustes en áreas sensibles

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, presentó este 17 de junio de 2024 siete cambios en su equipo de trabajo para la siguiente etapa de su administración municipal.

Evaluó como “muy positivo” el primer año de su gestión, pero señaló que, como en el fútbol, se debe modificar la alineación para alcanzar nuevos objetivos. Para ello reemplazó las cabezas de las secretarías de Cultura, Planificación, Educación y Deporte, Inclusión Social, Desarrollo Económico y Productivo, y de las empresas Metro de Quito y Hábitat y Vivienda.

Muñoz dijo que los nuevos funcionarios tienen la misión de “mantener alta y subir más la vara de rendimiento de la ciudad”. Consideró que él y su equipo enfrentan problemas propios de una institución anquilosada y que no se mueve al ritmo que quieren, porque los acuerdos contractuales son muy largos, por una ley muy restrictiva.

Pero señaló que los nuevos funcionarios tienen alto conocimiento de sus responsabilidades y que sus misiones incluyen mantener activo el metro, contratar el mantenimiento que requiere y trabajar en la extensión de la línea 1.

Además, deben trabajar para garantizar que se respeten los derechos de las mujeres y de las personas de la tercera edad, con programas que tienen acogida como el de ‘60 y piquito’. Asimismo, promover el arte y la cultura durante todo el año, trabajar para mejorar la convivencia ciudadana, impulsar el portafolio de inversiones con ayuda privada, etc.

Para Daniela Chacón, exconcejal y coordinadora de la iniciativa Quito Cómo Vamos, el primer año de una administración municipal siempre es complejo, porque tienen presupuesto prorrogado de la anterior administración y recién a partir del séptimo u octavo mes disponen de mayor libertad de gestionarlo.

Sin embargo, la directora ejecutiva de Tandem señala que no ve un mensaje potente en los cambios anunciados por el alcalde.

Chacón, quien también fue vicealcaldesa, estima que los movimientos deberían responder a la demanda de rapidez que se requiere para cubrir las necesidades de la ciudad, de una manera más eficiente y ágil, para que sea posible ver los frutos de la planificación que debía hacerse durante el primer año. En este momento, los ajustes se ven pequeños y no en secretarías sensibles como Movilidad, Territorio o Ambiente.

Lo que sí considera interesante Chacón es que se haya hecho un ajuste en la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo. “Si el cambio responde a encontrar personas que puedan navegar esa institucionalidad tan compleja del Municipio para lograr la colaboración público-privada para las inversiones que se necesitan y que no tiene la ciudad para ejecutar sola, sería interesante”.

Por otro lado, hay un problema de fondo en la capital y de difícil solución al que apunta Chacón: “un desgaste institucional importante y un proceso de burocratización innecesario”.

Andrés Isch, exsecretario de Planificación, también considera que ese inconveniente es un lastre que tiene la ciudad. “Creo que fue un error, me parece que alrededor de 2009 o 2010, intentar copiar la estructura del Gobierno nacional. Eso generó problemas porque una institución demasiado grande es difícil de controlar. A mayor cantidad de funcionarios y procedimientos, hay un mayor desgaste y dedicación a esos procesos que a encontrar soluciones a problemas estructurales”, analiza.

Además, el exfuncionario municipal señala que las autoridades suelen descuidar algo importante para la ciudad: la planificación a largo plazo. Quito tiene la Visión 2040 y la Estrategia de Resiliencia, que no se están cumpliendo; además de un Banco de Proyectos que no se aprovecha. En este último punto resaltó el caso del proyecto Vindobona, que tenía el cierre financiero casi listo para terminar en 2018, pero no avanzó más y Muñoz lo descartó en septiembre por considerarlo muy costoso.

Para Isch, si bien son muchas las necesidades de Quito a futuro, tanto para esta como para las próximas administraciones, es vital que las autoridades se fijen ejes prioritarios, y en ese sentido subraya tres.

El primero es el metro, no solo para que funcione bien como sistema de transporte completo, sino también con los servicios complementarios en superficie y todo, para que dé vida a los sectores donde se encuentran las estaciones. “Ahí debería estar la prioridad de inversión, porque podría darle ingresos a la ciudad, con buena planificación”.

En ese sentido, según Chacón, es entendible que la primera persona en salir haya sido el exgerente del Metro, Víctor Hugo Villacrés, pues este es un tema sensible que ha tenido problemas siempre y en esta administración también se presentaron.

El segundo eje es la prevención del delito, como estrategia municipal de seguridad, para que se genere comunidad a través de opciones de entretenimiento, cultura y espacios seguros para la convivencia ciudadana.

Y tercero, el cuidado ambiental, que Isch considera que se ha descuidado en la capital. En ese punto sostiene que es urgente trabajar en el tratamiento de aguas, en el control del crecimiento urbano para frenar el daño en las laderas, el relleno de quebradas, entre otros temas.

