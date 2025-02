Cámaras y alarmas: autodefensa vecinal ante la ola de inseguridad en Cumbayá

"¡Basta de inseguridad!". Este es el clamor de las familias que viven en el tramo entre Juan Montalvo y Francisco de Orellana, en el Chaquiñán de Cumbayá. Jenny Silva relata que su hija, al regresar de la universidad, fue interceptada por un delincuente en moto a pocos pasos de su casa. Bajo amenazas, le arrebató sus pertenencias. “Aprovecharon la oscuridad de la zona para delinquir, y esto ocurre casi a diario”, denuncia con indignación.

Wilfrido Mieles, residente del sector desde hace más de cuatro décadas, explica que la principal problemática en Cumbayá es la falta de presencia policial. Según él, solo seis uniformados deben cubrir la seguridad desde Cumbayá hasta El Quinche, lo que resulta insuficiente.

Vecinos invertirán en tecnología

Ante esta situación, los vecinos decidieron organizarse y, con autofinanciamiento, han comenzado a adquirir cámaras de seguridad, instalar sirenas y tomar otras medidas para protegerse. Planean invertir alrededor de 1.500 dólares en tecnología de vigilancia. “Es un sitio ideal para pasear a las mascotas o caminar, pero ya no se puede salir con tranquilidad”, lamenta Mieles.

La situación es tan crítica que muchas familias deben recorrer casi un kilómetro para esperar a sus seres queridos y regresar juntos a casa. Antes había patrullaje policial, pero ahora la presencia de uniformados es escasa.

Pedro Tapia, presidente del Gobierno Parroquial (GAD) de Cumbayá, explica que la administración del Chaquiñán recae en la Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). A pesar de haber mantenido reuniones con el Municipio, asegura que no se han logrado avances significativos. Incluso se ha propuesto que empresas privadas apadrinen ciertas áreas, pero “no hemos tenido ninguna respuesta y los temas quedan en el aire”.

Una intervención integral para recuperar el Chaquiñán

“Queremos recuperar el Chaquiñán, pero nos sentimos atados de manos en cuanto a competencias”, señala. Mientras tanto, los robos siguen ocurriendo casi a diario en el sector.

Uno de los incidentes más recientes fue denunciado por un deportista que relató que hace poco, a las 08:30, un hombre en una moto negra lo interceptó y, bajo amenazas, le robó todas sus pertenencias. Tras el asalto, buscó ayuda en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de San Juan de Cumbayá, pero encontró sus instalaciones cerradas.

Hay postes de luz cubiertos por la vegetación, lo que genera zonas oscuras propicias para la delincuencia. Los vecinos están preocupados porque, además de los robos, han detectado el consumo de sustancias ilícitas en las zonas boscosas. El Chaquiñán es el único sendero natural y requiere una intervención urgente.

El fin de semana pasado, un hombre fue detenido cuando intentaba robar un vehículo en la zona.

La inseguridad se extiende a otros sectores del valle. La tarde del 25 de enero de 2025, una persecución policial en la avenida Interoceánica, a la altura de Miravalle 2, culminó con la captura de tres sospechosos de robo de accesorios vehiculares. Un video en redes sociales muestra a los uniformados neutralizando a los aprehendidos en el suelo. Además del arma de fuego que portaban, la policía halló herramientas y municiones en su poder.

Desde diciembre de 2024 los residentes han alertado de la creciente ola de asaltos en la ruta del Chaquiñán, sin obtener una respuesta concreta de las autoridades. Otro hecho ocurrió el 24 de enero, cuando Jesús Guachamín denunció que un hombre intentó robar el automóvil de su vecino. Personal de seguridad privada y agentes metropolitanos acudieron al sitio, pero, según él, la policía llegó dos horas después.

“Se lo llevaron (al ladrón), pero nos dijeron que al no haber una denuncia formal, no podían detenerlo”, indica. Se consultó a la Policía del distrito Tumbaco sobre las acciones tomadas en este sector, pero hasta el cierre de esta edición no llegó la respuesta.

