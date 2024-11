¿Qué artistas se presentan en las fiestas de Quito 2024?

El Electro Fest y el Quitofest son los dos eventos que han convocado el mayor número de artistas internacionales. Los dos conciertos son parte de la celebración por los 490 años de fundación de la capital.

El primer festival de música electrónica, de acceso libre, será el próximo 5 de diciembre de 2024 desde las 12:30 hasta las 00:30, en el Parque Itchimbía, en el sector de El Dorado.

En el Quinde Electro Fest ya se confirmó la presencia de DJ internacionales, entre los que están: Pan- Pot (Berlín, Alemania), Solardo (Manchester), Joeski (Brooklyn, Estados Unidos), Savage and She (Ucrania). Por Ecuador estarán Carloh, Luis Castelly & Katherine Loaiza, Miel, Zetha, Diego Narváez y María the Grace.

Tres días de música en el Quitofest

La edición XXI del Quitofest también contará con un amplio abanico de bandas internacionales, entre ellas Los Mirlos (Perú), La Delio Valdez (Argentina), Mula (República Dominicana) y Molotov (México).

También estarán Ana Tijoux (Chile), El mató a un policía motorizado (Argentina), Velandia y la Tigra (Colombia), Malón (Argentina), Las tres piedras (Pasto), Madball (Estados Unidos) y Here comes the Kraken (México).

El evento está previsto para el 5, 6 y 7 de diciembre en el Parque Bicentenario, en el norte de Quito, con la participación de 36 bandas, en dos escenarios.

Las presentaciones se iniciarán a las 13:00 y se tiene previsto que culminen a las 22:00 para precautelar la seguridad de los asistentes.

