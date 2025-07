El trabajo de una artista por los ríos de Quito recibe premio internacional

La artista visual y fotoeducadora ecuatoriana Mónica Aguilar Villamarín fue reconocida a nivel mundial con el premio "Photo Educator of the Year 2025", uno de los galardones más importantes del mundo de la fotografía, otorgado por la organización internacional The Lucie Foundation, como parte de los renombrados Lucie Awards.

El reconocimiento celebra no solo su labor en el campo de la imagen, sino, sobre todo, su profundo compromiso con la educación, la comunidad y el medio ambiente.

Aguilar fue nominada por la oficina de la Unesco en Quito por su proyecto "Símbolos del Río", una iniciativa que fusiona arte, pedagogía y conciencia ecológica a través de procesos participativos que tienen como protagonistas a los ríos urbanos y “perdidos” de la capital.

Espacios para la reflexión

“Símbolos del Río” es parte del colectivo artístico Espíritu de Río, fundado por Aguilar, que desde hace varios años activa espacios de reflexión en torno a los ríos Machángara, San José de Mashpi y otras vertientes que nacen del Pichincha y cruzan silenciosas, y muchas veces olvidadas, el centro histórico de Quito.

A través de talleres, caminatas, creación de imágenes, narrativas y memorias visuales, niñas, niños, familias, artistas y comunidades se conectan simbólicamente con el agua como fuente de vida y salud urbana.

El proyecto ha logrado que la infancia explore la relación entre su entorno y los cuerpos de agua que los rodean, creando representaciones personales y colectivas de esa conexión. Así, la fotografía se convierte en una herramienta educativa poderosa, que fortalece el sentido de pertenencia y el compromiso con el cuidado de los ecosistemas fluviales, señala un comunicado de prensa.

Mäs acuerdo efectivos con la comunidad y el ecosistema

La noticia fue recibida con entusiasmo por una amplia red de organizaciones comunitarias y ambientales que colaboran con Aguilar y su colectivo.

Entre ellas están Rescate del Río San Pedro, Guardianas del Río Machángara, Minga Mundial, Mujeres por el Agua y la Red del Río, quienes, en un comunicado conjunto, expresaron su esperanza de que este reconocimiento impulse “acuerdos y compromisos efectivos entre la comunidad del río, la sociedad civil y los gobiernos locales, para la restauración de nuestros ecosistemas fluviales en el menor tiempo posible”.

Los Lucie Awards son uno de los máximos reconocimientos internacionales en el ámbito de la fotografía, premiando a profesionales cuya obra ha generado contribuciones en la cultura visual contemporánea.

