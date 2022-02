Una semana sin el sustento diario. De a poco, locales comerciales ubicados en la avenida principal de La Gasca comenzaron a abrir sus puertas, tras una semana del aluvión que afectó al sector. Los primeros en volver a operar son los negocios de primera necesidad como tiendas, farmacias, legumbreras y restaurantes. Mientras que propietarios de otros tipos de locales esperarán a que terminen las labores de limpieza.

El rostro de María Hidalgo, de 65 años, aún evidencia tristeza. Ella en conjunto con su esposo tienen una tienda de frutas y vegetales. Muchos de sus productos estaban expuestos en parte de la vereda y se perdieron el día de la tragedia. Para volver a abrir le tocó hacer un préstamo de 800 dólares a un ‘chulquero’. “Ese día el lodo ingresó y se me dañaron las legumbres. De la desesperación hasta mi cartera donde tenía dinero perdí y me tocó prestar plata. Soy pobre y mi esposo está enfermo”, comentó la señora.

Los trabajos para limpiar aún se realizan en paredes y en cerramientos sucios por el lodo. Un centro de belleza permanece cerrado, su propietario sigue limpiando las instalaciones y argumenta que mientras no se habilite toda la circulación vehicular será complicado abrir la atención al público. Con él coincide Catalina Cabrera, una odontóloga que no ha podido recibir a sus pacientes y que desde ayer debe explicarles las vías de acceso para poder llegar al consultorio. “Ahora también debo realizar una inversión no planificada para pintura y elevar la pared, ya nos queda el temor de que vuelva a suceder un aluvión y el lodo ingrese al local”, señaló Cabrera.

Aún por parte de las autoridades capitalinas no existe una cifra exacta de las pérdidas económicas en el sector comercial, pero desde la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio se estima que solo en ventas “de 100 microemprendimientos estamos calculando unas pérdidas de aproximadamente 145 mil dólares. A esto hay que sumarle lo que se requiere para la reactivación de estos negocios”, reveló Karina Jara, coordinadora técnica de la Secretaría.

Así también, preliminarmente desde la Cámara de Comercio de Quito, se calcula que las pérdidas por el siniestro en el sector comercial por el cierre de los negocios desde el anterior lunes y daños en infraestructura, serían de alrededor de 280 mil dólares. “Hemos hecho un levantamiento de campo y visto que hasta unos 250 comercios hay desde la avenida Occidental hasta la avenida Colón. Esta información aún la seguimos levantando para tener un valor más certero”, explicó a EXPRESO Luis Naranjo, gerente económico de la CCQ.

Los planes para la reactivación económica aún no están definidos por la Alcaldía. Desde el sector empresarial se afinan detalles para conocer las “necesidades urgentes” de los comerciantes y así definir una hoja de rutas para la presentación de una propuesta. Entre tanto, en los propietarios de los pequeños negocios existe escepticismo en las ayudas anunciadas por las autoridades.