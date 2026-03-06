Accidente provoca cierre de carril en la av. Simón Bolívar sentido sur–norte

Un accidente de tránsito registrado la mañana de este viernes provocó el cierre de un carril en la av. Simón Bolívar.

Accidente de tránsito en la av. Simón Bolívar deja una persona herida y provoca cierre parcial de carril.

Un nuevo accidente de tránsito en Quito se registró la mañana de este viernes 6 de marzo en el sector de Monjas, específicamente en la intersección de la avenida Simón Bolívar y Rumiñahui, una de las vías más transitadas de la capital. La alerta fue recibida por el sistema de emergencias ECU 911 a través de la línea 9-1-1, lo que permitió activar el protocolo de atención para este tipo de siniestros viales.

Accidente de transito deja una persona herida

Tras recibir el reporte, desde el ECU 911 se coordinó oportunamente la movilización de las entidades de respuesta para atender la emergencia. Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y una ambulancia de Ayumed acudieron al sitio para brindar asistencia y controlar la situación en la zona afectada.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades presentes en el lugar, una persona resultó herida producto del siniestro de tránsito.

El personal de salud brindó atención inmediata al afectado mientras los agentes de tránsito realizaron labores para garantizar la seguridad vial y evitar nuevos incidentes.

Debido a las tareas de atención de la emergencia, el carril derecho en sentido sur–norte de la avenida Simón Bolívar permanece cerrado, lo que podría generar congestión vehicular en este importante corredor vial de Quito.

🚨#CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍 Sector: Monjas

🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar y Rumiñahui

🚧 Cierre: carril derecho sobre av. Simón Bolívar

🔀 Sentido: sur - norte



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/c25980Pv4N — AMTQuito (@AMT_Quito) March 6, 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras se normaliza la circulación.

Finalmente, las entidades de emergencia reiteraron el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar las normas de tránsito y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales, con el fin de evitar la difusión de información no verificada sobre este incidente vial.

Controles de tránsito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha intensificado los controles de velocidad y carga, realizando más de 200 operativos en los primeros meses del año para mitigar los riesgos en esta arteria.

Causas principales: El exceso de velocidad, las condiciones topográficas de la vía y el irrespeto a las restricciones de carga siguen siendo los factores críticos de riesgo.

