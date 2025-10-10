Vía en parroquia de Babahoyo tiene más de cinco meses sin alumbrado

Indignación y temor tienen quienes transitan por la carretera que une la parroquia El Salto con la vía E25

Las luminarias no funcionan debido al robo de cables, según informó el Municipio. Sin embargo, la institución aún no las repara.

A ocho meses de su inauguración, la vía asfaltada que conecta a la parroquia El Salto con la carretera E25, en el paso lateral de Babahoyo, permanece completamente a oscuras, pese a ser una de las obras viales más recientes y funcionales de la capital de Los Ríos.

Este tramo, considerado estratégico por acortar la distancia hacia el paso lateral y descongestionar el tránsito en el centro de la ciudad, fue entregado con pavimento nuevo, señalética horizontal y vertical, y una moderna infraestructura eléctrica para su iluminación.

Sin embargo, el hurto constante del cableado, transformadores y luminarias ha dejado a toda la vía sin alumbrado público, afectando tanto a peatones como a conductores que circulan durante la noche.

La oscuridad en la zona genera preocupación y malestar entre los moradores, quienes aseguran que el problema no es reciente y que las autoridades no han dado respuesta a pesar de los múltiples reclamos.

“Esta es una vía nueva, bien hecha, el asfalto está perfecto y tiene toda la señalética, pero está a oscuras. La gente que se roba las luminarias se pasa, porque esto fue construido para beneficio del sector y lo están dañando”, expresó Pedro Lino, residente de la zona.

Robos mantienen insegura la vía

Según explicó, los robos se atribuyen a personas que deambulan por la zona y que estarían vinculadas al consumo de sustancias ilícitas. “Las mismas personas que viven aquí, las que se dedican a consumir droga, son las que hacen estos desastres. No hay control y eso da coraje”, añadió.

Por su parte, Rocío Mendoza, quien utiliza la vía a diario, manifestó temor al transitar en horas de la noche. “Da miedo caminar por aquí, no se ve nada y uno se siente insegura. Deberían arreglar las luces cuanto antes, porque esto se vuelve peligroso”, señaló.

Mientras tanto, Carlos Vera, conductor que recorre la ruta todos los días, destacó la importancia de la obra, pero lamentó el abandono del sistema eléctrico. “La vía está en excelentes condiciones, es un acorte de tiempo para llegar al paso lateral, pero sin luces es un riesgo. Esperamos que el Municipio busque soluciones urgentes y reponga lo que se robaron”, dijo.

El pasado 15 de mayo, la Alcaldía de Babahoyo emitió un comunicado en el que confirmó que delincuentes se sustrajeron dos transformadores, tres seccionadores y doce luminarias con sus respectivos brazos y cableado eléctrico, lo que provocó la suspensión del servicio de alumbrado público.

En ese momento, la entidad aseguró que los trabajos de reposición se realizarían “lo más pronto posible”; no obstante, hasta la fecha no se ha ejecutado ninguna reparación, y la vía sigue en penumbras.

Los habitantes consideran urgente que se implementen medidas de seguridad y mantenimiento permanente para evitar nuevos robos y restablecer la iluminación en este tramo que, pese a estar en perfectas condiciones físicas, permanece sumido en la oscuridad por la falta de control y acción inmediata de las autoridades.

