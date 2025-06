La vía Ambato-Pangua avanza, pero el conflicto por el paso sigue abierto

La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, realizó un recorrido técnico para constatar los avances de la nueva vía Ambato-Pangua, una obra que ha calificado como estratégica y emblemática para su administración. La Prefecta explicó que, pese a las dificultades geográficas y logísticas, el objetivo es lograr una apertura del tramo Ambato-Pangua hasta el 2 de julio de este año.

“Estamos cruzando la cordillera del Cóndor, con piedras de hasta 20 metros de altura. Decidimos no abrir un simple chaquiñán, sino una vía de entre 10 y 12 metros de ancho”, señaló Tibán. El proyecto comenzó como un camino vecinal, pero por su trazado y conectividad con la Costa, ha sido considerado una futura vía estatal.

La ruta iniciará en Ambato, pasará por Yangahua, conectará con Pangua y saldrá hacia Valencia y Quevedo, hasta llegar a Manabí. “Esta no es una vía local, es una nueva vía a la Costa. Pongan en agenda: el 2 de julio tienen que conocerla”, enfatizó la prefecta.

Según los reportes de obra, de los 30 kilómetros asignados a la Prefectura de Cotopaxi, ya se han avanzado entre 13 y 15 kilómetros. El ritmo de trabajo ha sido más ágil en comparación con la Prefectura de Tungurahua, que ha logrado avanzar apenas tres kilómetros debido a las condiciones pantanosas del terreno.

Tibán destacó que, a diferencia de Tungurahua, donde los alcaldes se han sumado con maquinaria y apoyo logístico, en Cotopaxi ha trabajado prácticamente sola: “A mí nadie me suma, más bien me cuestionan. No entienden la importancia de esta vía, que une la Sierra y la Costa. Va a cambiar el destino de Pangua y Angamarca”.

Además del compromiso con la vía Ambato-Pangua, Tibán indicó que se están construyendo dos rutas paralelas: una por Pasa hacia Angamarca, y otra por Yangahua hacia Pangua. La decisión de construir ambas vías simultáneamente ha representado un esfuerzo mayor, pero busca evitar disputas territoriales y asegurar la conectividad integral de la provincia.

La maquinaria de la Prefectura de Cotopaxi trabaja en la apertura de la vía Ambato-Pangua. CORTESIA

¿Qué problemas se registran en la apertura de la vía?

No obstante, no todo ha sido avance. En el sector de Huambaine, un propietario se ha negado a permitir el paso de maquinaria, lo que ha paralizado temporalmente el tramo hacia Angamarca. Tibán fue enfática al respecto: “Voy a iniciar una declaratoria de utilidad pública. Si no quieren por las buenas, será por las malas. La carretera pasa porque pasa”.

La prefecta lamentó las condiciones precarias en las que viven comunidades como Angamarca y Pangua: “Cada vez que voy a Angamarca me dan ganas de llorar. No tienen vías. Aquí en la sierra hay huecos, pero hay caminos. Allá no tienen nada”.

Finalmente, Lourdes Tibán aseguró que la entrega del primer tramo de la vía se realizará en julio, con una extensión hasta Angamarca. El segundo tramo se prevé para diciembre, culminando en El Corazón. “Estoy dejando de trabajar en otros cantones para enfocarme en estas zonas olvidadas. Me he metido de alma, corazón y vida en esta obra”, concluyó. (GT)

