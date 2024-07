En Riobamba prevén reformar la administración de canchas deportivas

Gestión. Las canchas deportivas deben cumplir con horarios de apertura al público. Aquello no se cumple.

Reiteradas quejas de los riobambeños sobre el estado de los escenarios deportivos ubicados en diferentes barrios de la ciudad hicieron despertar a las autoridades. Algunos de esos espacios están cerrados con candados, restringiendo el acceso de usuarios e incluso sus administradores cobran por su uso.

La Comisión de Deportes y Recreación del Municipio anunció que se modificarán las ordenanzas 003/2018 y 003/2020, que regulan la administración, control, cuidado y mantenimiento de las canchas y escenarios deportivos cerrados entregados en delegación.

En la última sesión de Concejo, el alcalde Jhon Vinueza solicitó a la Comisión, a través de su presidenta Maritza Díaz (vicealcaldesa), que se agilice este cambio. Según el funcionario, las ordenanzas anteriores otorgaban datos específicos sobre los grupos que debían administrar las canchas, impidiendo la libre participación de organizaciones barriales.

El alcalde, además, adelantó que se discutirán cambios en el mecanismo de concesión de otros servicios, como el mantenimiento y construcción del cementerio, y la recolección y clasificación de la basura.

Pero estas decisiones han generado inquietudes entre los ciudadanos. “¿Ahora también tenemos que pagar por esto, además que ya nos cobran todas las mejoras y obras en los predios urbanos? Mal me parece”, cuestionó María Tapia.

Mientras que el ciudadano Luis Albán señaló que las canchas se construyeron con dinero de la ciudadanía. “Deberían fomentar el deporte e integración en los barrios, no ser una fuente de lucro para el Municipio”.

Nueva administración de 20 escenarios deportivos

La concejala Micaela Lema, quien forma parte de la Comisión, explicó la forma de delegación de la administración de estos espacios.

“Desde hace cuatro años se entregó, mediante ordenanza, la gestión de 20 escenarios deportivos divididos en tres categorías. Esta delegación dura dos años, y la mayoría de adjudicaciones han fenecido y unas pocas están próximas a terminar”, afirmó la funcionaria.

La ordenanza establece que solo clubes legalmente constituidos y de formación deportiva pueden acceder a esta delegación. Además, se debe cobrar por el uso del escenario deportivo y ese valor se debe reinvertir en las canchas.

Gestión 20 escenarios cerrados se encuentran dentro de la convocatoria para delegar su administración



Lema dijo que la Comisión, por primera vez, ha fiscalizado el estado de estas canchas durante esta administración.

“En anteriores consejos o anteriores comisiones no se ha tomado en serio este tema. Canchas deportivas 100 % cerradas de lunes a domingo, con candados, con cadenas. Su administración se ha convertido en un negocio. (Hay) inclusive escenarios deportivos que venden auspicios o lugares dentro de las canchas para que puedan promocionarse marcas privadas por montos que oscilan entre los 500 y 1.000 dólares. Sin embargo, estos ingresos no se han reinvertido y no se reflejan en las arcas municipales”, reveló.

La funcionaria señaló que en otros casos no se está cumpliendo con el modelo de gestión establecido para estas canchas, y sobre todo que estén abiertas en diferentes horarios para la comunidad.

Además, los barrios con estos escenarios deportivos deben tener un determinado porcentaje de niños y niñas formándose en los clubes que tienen la delegación de estas instalaciones. Pero denunció que no todos los clubes cumplen con aquella disposición municipal.

En algunas canchas deportivas de Riobamba es evidente el deterioro de su infraestructura. Patricia Oleas

La propuesta de la Comisión incluirá que los administradores de las canchas cumplan con el modelo de gestión, con la inversión de los recursos y el porcentaje de niños del sector que practiquen deportes en los clubes. También se especificarán los horarios en los que la ciudadanía podrá ingresar gratis.

La concejal prevé que con las modificaciones a aplicar en la ordenanza se garantizará una participación más abierta, permitiendo incluso que las directivas barriales participen en la administración de las canchas y ya no únicamente los clubes.

Además, otro de los nuevos puntos en la reforma a la ordenanza será la introducción de un capítulo de sanciones para aquellos que no cumplan con el modelo de gestión, algo que no existe en la normativa actual.

Diego Criollo, quien administró las canchas de Bellavista los últimos años y organizó campeonatos deportivos, dijo esperar que el Municipio le otorgue nuevamente el manejo de este espacio. Aunque reconoció la necesidad de mejorar su infraestructura.

“Hemos trabajado durante estos dos años, la gente está agradecida, traemos inversión, gracias a la empresa privada entregamos premios en los campeonatos. Es verdad que se necesita cambiar la infraestructura, pero ya lo pusimos en nuestra propuesta, esperamos tener una respuesta favorable”, expresó.

