Playa Los Frailes cerrará temporalmente: estos son los días y las alternativas

Durante los trabajos de mantenimiento, el Parque Machalilla ofrece rutas y miradores abiertos al público

Los Frailes, en el Parque Nacional Machalilla, estará cerrada por dos días para mantenimiento.

La reconocida Playa Los Frailes, uno de los destinos más visitados del Parque Nacional Machalilla, permanecerá cerrada al público durante dos días por labores de mantenimiento. El anuncio fue realizado este 19 de octubre por el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

De acuerdo con la cartera de Estado, el cierre temporal se cumplirá el 21 y 22 de octubre de 2025, periodo en el que se realizarán trabajos en la infraestructura y servicios complementarios del balneario, considerado uno de los más emblemáticos del litoral ecuatoriano.

El objetivo, según el comunicado, es garantizar condiciones óptimas de seguridad y confort para los visitantes. “Los Frailes permanecerá cerrada al público los días 21 y 22 de octubre de 2025, debido a trabajos de mantenimiento”, informó el MAE.

Otras opciones turísticas en Machalilla

Durante los días de cierre, los visitantes podrán explorar otros atractivos del Parque Nacional Machalilla. Entre ellos se encuentra Agua Blanca, un sitio arqueológico que conserva un museo y una laguna de azufre conocida por sus propiedades minerales.

También estará disponible El Rocío, un espacio ideal para el avistamiento de aves, así como El Sombrerito, un mirador natural con vistas privilegiadas del litoral manabita. Estas alternativas buscan mantener el flujo turístico mientras se ejecutan las labores de mantenimiento en Los Frailes.

El Ministerio recordó que estos espacios se encuentran habilitados y cuentan con facilidades para recibir a los turistas nacionales y extranjeros que llegan cada fin de semana al parque.

