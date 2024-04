Pastaza: El accidente aéreo ocurrió en una zona impenetrable de la selva

El sitio donde se encuentra siniestrado el helicóptero con las ocho personas muertas entre ellos cinco militares y tres civiles, está en una zona impenetrable en la selva de Pastaza, confirmó el jefe de la Brigada Selva 17 Pastaza.

Esta información la compartió a los familiares del joven teniente Político de Curaray, Diego Ima que está entre las víctimas Mortales.

El coronel explicó que la tarde del viernes 26 de abril cuatro militares Iwias, quienes conocen la selva, descendieron al sitio para construir un helipuerto y pueda estacionar el helicóptero que va con personal técnico de la Policía Nacional y de la Fiscalía.

Pero no van a salir desde Shell, parroquia de Mera, porque las condiciones climáticas no son favorables. Desde la madrugada del sábado 27 empezó a llover y hasta las 09:40 no ha parado.

Entonces esperan salir desde El Coca, provincia de Orellana y aterrizar hasta el sitio del siniestro.

En Napo tampoco fue posible por el clima, dijo el oficial. Se espera hasta el mediodía empezar el rescate.

Familiares del teniente Político de Curaray en el Teatro El Dorado en Shell durante las explicaciones que daba el comandante de la brigada. YADIRA ILLESCAS

Una vez que tengan los cadáveres serán colocados en fundas y trasladados hasta la morgue en Puyo, para el respectivo reconocimiento y entrega a sus familiares.

También se empezará las investigaciones para determinar qué provocó el accidente aéreo.

Las víctimas son: Mayor Andrés Octavio Sierra Martínez (piloto), Teniente Jaime Fernando Cordones Ortega (piloto); sargento Leonardo Javier Gutiérrez Aymara (ingeniero de vuelo); cabo Cristian Patricio Morales Arboleda (mecánico); cabo Édgar Vinicio Montesdeoca Sanipatín (mecánico).

Katya Aragón, de la Secretaria de Gestión de Riesgos; Diego Ima, teniente Político de Curaray; y, Erikc Reyes de la Prefectura de Pastaza.

