Movimiento Indígena de Tungurahua da 48 horas a Noboa para cumplir sus demandas

Dirigentes del Movimiento Indígena de Tungurahua anunciaron un plazo de 48 horas al Gobierno de Daniel Noboa.

Después de cuatro días de expectativa y un intenso debate de seis horas a puerta cerrada, el Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) emitió este lunes 22 de septiembre de 2025 un pronunciamiento oficial. Los representantes de los cinco pueblos indígenas de la provincia —Chibuleo, Sawatoa, Kisapincha, Salasaka y Tomabela— resolvieron dar al presidente Daniel Noboa un plazo de 48 horas para responder a sus demandas.

El dirigente Fausto Chango, presidente del MIT, anunció que las comunidades permanecerán en sesión permanente y que, una vez cumplido el plazo, cada pueblo decidirá las acciones a seguir. “No permitiremos la intervención de policías o militares después de las 48 horas”, advirtió.

Manifestantes del MICC se repliegan hacia sus comunidades en Cotopaxi para reorganizarse y preparar nuevas acciones en el marco del paro nacional. gustavo guamán

Ocho resoluciones del MIT

La reunión concluyó con la aprobación de ocho resoluciones:

Mantener asambleas permanentes en todas las comunas, comunidades y organizaciones de Tungurahua, convocando a los sectores sociales a unirse a la medida. Exigir al Gobierno de Daniel Noboa el cumplimiento inmediato de las promesas de campaña; de no tener respuesta en el plazo, adoptar medidas de hecho. Demandar a la Ecuarunari y a la Conaie consolidar una propuesta clara frente al Estado. Responsabilizar al Estado por posibles heridos, muertos, desaparecidos o criminalizados en el ejercicio del derecho a la resistencia. Prohibir la intervención de policías, militares o actores externos en las comunidades indígenas. Exigir a las autoridades provinciales, en especial al movimiento Pachakutik, sumarse al proceso de resistencia. Solicitar que el salario básico se equipare a los estándares regionales tomando como referencia los valores de Estados Unidos, tanto para trabajadores del campo como de la ciudad. Rechazar la consulta popular y la propuesta de Asamblea Constituyente impulsadas por el Gobierno.

Contexto nacional del paro

El pronunciamiento del MIT se da en medio del paro nacional convocado por la Conaie, que tiene como eje central el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Latacunga se convirtió en el epicentro de la protesta, con cercos militares y policiales que impidieron el ingreso de manifestantes al centro de la ciudad, lo que fue calificado como “provocación” por líderes indígenas como Apawki Castro y Rafael Negrete.

Mientras tanto, el Gobierno ha reportado cierres focalizados de vías en Imbabura y 15 personas detenidas por agresiones a policías y militares. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, insistió en que el país amaneció “tranquilo” y que las Fuerzas Armadas y la Policía actúan como bloque para garantizar la movilidad y la producción en el país.

