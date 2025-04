Marlon Julián, hijo de Azucena Aymara, abandona Manta por extorsión

Marlon Julián Paredes Aymara, hijo de la conocida cantante Azucena Aymara, reveló que fue blanco de extorsión mientras vivía en Manta por motivos laborales. Todo comenzó con mensajes enviados desde un número con código de Estados Unidos, en los que le exigían 2.000 dólares a cambio de "seguridad". "Me dijeron que si no colaboro iban en contra de mi familia", explicó el también cantante.

Tras bloquear el contacto y negarse a responder, las amenazas se intensificaron. El 30 de marzo, un panfleto llegó a su antigua residencia en Manta con un mensaje que lo señalaba como un "segundo aviso", acompañado de dos balas. Este hecho marcó un punto de inflexión, llevándolo a tomar medidas drásticas para protegerse.

Huida de Manta

Por precaución, Marlon decidió abandonar la ciudad. Sin embargo, el miedo no ha desaparecido, ya que su carrera artística lo mantiene expuesto. “Tenemos shows en distintas partes. No solo yo, sino también mi mamá”, señaló, destacando la vulnerabilidad que siente. Incluso la arrendataria de la vivienda que dejó en Manta ha recibido amenazas, lo que sugiere la posible intervención de grupos criminales, aún sin identificar.

Denuncia y falta de avances

Con el apoyo de su madre y su abogado, Marlon presentó una denuncia formal, entregando las pruebas a la UNASE. A pesar de esto, expresó su preocupación por la lentitud del proceso: "Entregué todas las pruebas, pero no he visto mayores avances. Solo están pendientes de si me vuelven a escribir". Por seguridad, mantiene en secreto su actual ubicación, aunque teme ser interceptado en alguno de sus shows.

El cantante compartió su situación en redes sociales, donde sus seguidores le han enviado mensajes de solidaridad. Azucena Aymara, quien también fue mencionada en las amenazas junto a la novia de Marlon, lo acompañó a interponer la denuncia. "Todos estamos preocupados. Mi mamá me acompañó a poner la denuncia respectiva", confesó, reflejando el impacto que este caso ha tenido en su entorno.

