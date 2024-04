La lluvia que cayó sobre Babahoyo provocó ausentismo en las urnas

Con una funda plástica de color negro, Ramón Torres Vera trató de protegerse de la lluvia mientras se dirigía a sufragar en la unidad educativa Padre Marcos Benetazzo, en Babahoyo, Los Ríos. El hombre madrugó a votar porque debía presentarse en su trabajo y sin importar la lluvia, caminó con la funda sobre su cabeza hasta la Junta Receptora del Voto.

El fuerte aguacero que se registró desde las primeras horas de este 21 de abril provocó ausentismo de votantes y retraso en el proceso electoral. Sin embargo, también hubo personas que prefirieron mojarse ante la falta de un paraguas que los proteja.

Ese fue el caso de Carmen García, quien al llegar al recinto electoral se encontró con que estaba lloviendo. “Ya no me iba a regresar y dije aquí mismo voto, así me vaya empapada”, explicó la mujer de 50 años.

Los paraguas y cobertores de lluvia fueron el accesorio y prenda más utilizada para ir a sufragar. Tatiana Ortiz

En Los Ríos votan 699.533 personas distribuidos en 172 recintos electorales.

La unidad educativa Antonio José de Sucre amaneció anegada, en Babahoyo. Tatiana Ortíz

Con el paso de la horas las precipitaciones eran cada vez más intensas y el Consejo Nacional Electoral activó sus planes de contingencia. En el recinto Salampe del cantón Urdaneta, la unidad educativa Antonio José de Sucre amaneció anegada y las Juntas Receptoras del Voto fueron trasladadas al polideportivo de esa localidad.

En el cantón Montalvo, dos recintos electorales indicaron la jornada electoral sin suministro eléctrico. Mientras que en Vinces sustituyeron un generador de energía en la Unidad Educativa Ángel Véliz, entre tanto, que CNEL estuvo a cargo de solucionar el daño.

Por otra parte, en el sector La Monserrate de la parroquia Febres Cordero en Babahoyo, se registró el desbordamiento del río San Antonio hizo que el carretero principal quedara anegando, imposibilitando a los electorales poder salir a votar.

