La feria nocturna del Mercado América, en Ambato, lejos de revivir al barrio

Frenar la informalidad es el fin de la iniciativa. En tres semanas no logra aún enganchar a las familias

El Mercado América, uno de los centros de abasto más importantes de Ambato, está dando un nuevo impulso a la feria nocturna con el objetivo de combatir el informalismo, mejorar el orden en el centro y suroriente de la ciudad, y darle vida al sector. Aunque llevan tres semanas en funcionamiento, hasta el momento la asistencia ha sido baja. La feria inicia a las 17:00, cuando termina la comercialización normal, y se extiende hasta las 22:00. Pero a la fecha son pocos los visitantes.

Pese a problema en cooperativa, el sector asegura estar sólido Leer más

Carlos Pico, coordinador de los exteriores del mercado, anunció que ya se ha dado el primer paso hacia la revitalización de este espacio, buscando ofrecer una alternativa segura y ordenada tanto para comerciantes como para clientes; que durante el día tienen complicaciones para abastecerse.

(Le puede interesar leer: El Municipio de Ambato dice que levantará para 2025 el mercado mayorista solicitado)

Problemas resueltos en el espacio

Uno de los problemas iniciales era la falta de luminarias en el área de parqueo, pero este inconveniente ya ha sido solucionado por la Municipalidad. Ahora esperan que las autoridades municipales cumplan con el compromiso de “limpiar las calles del informalismo para que los vendedores se ubiquen dentro del centro de acopio”.

El centro de abastos, el segundo más grande de Ambato después del Mayorista, cuenta con 17 líneas de buses urbanos e intercantonales muy cerca, lo que facilita el acceso para los compradores de diversas zonas. También dispone de espacio para unos 300 comerciantes, solo en el área de parqueo habilitada para la feria nocturna.

La feria nocturna, que se lleva a cabo de 17:00 a 22:00 cada lunes (el fin es hacerla más días), ofrece una amplia variedad de productos, desde verduras y legumbres hasta ropa y calzado. Esta iniciativa busca no solo ordenar el comercio, sino también brindar una opción atractiva para quienes buscan hacer sus compras en un ambiente seguro y organizado.

Rosario Bastidas, comerciante del Mercado América, expresó su entusiasmo por el inicio de la feria, destacando la importancia de mantener el orden.

Incendio forestal en Sigchos: el clima complica la labor de los Bomberos Leer más

“No hemos desmayado y no vamos a hacerlo porque queremos que la ciudad esté ordenada. Dentro del mercado hay espacios suficientes para acoger a más comerciantes y ofrecer una alternativa segura”, señaló Bastidas.

(Le puede interesar leer: Ambato: Robo del mobiliario, un golpe al peatón y caja municipal)

Que todos colaboren, el pedido de los comerciantes

María Supe, quien vende café, chocolate, aguas aromáticas y tortillas de trigo, mencionó que, además de realizar la compra y venta, la feria es un espacio para compartir entre vecinos; que es lo que urge hoy en cada vecindario, pensó.

Por su parte, Rocío Montalvo resaltó que los comerciantes informales también deberían hacer más conciencia y desalojar las calles para acudir a los mercados. Esto evitaría el caos vehicular y obligaría a las personas a comprar en los espacios asignados.

“A las autoridades les falta carácter, y la comunidad también tiene culpa porque apoyamos el informalismo al comprar en las calles. Todos deberíamos apoyar esta feria nocturna, podemos facilitar el cambio”, recalcó Montalvo.

Las muertes violentas aumentan en Ambato y con ellas el temor ciudadano Leer más

El concejal Carlos Ibarra también hizo un llamado al departamento respectivo para que refuercen las promociones y el control en los alrededores del espacio.

El anhelo de revitalizar el entorno

La feria nocturna no solo promete revitalizar el comercio, sino ser un ejemplo de cómo la colaboración entre comerciantes, autoridades y ciudadanos puede transformar el paisaje urbano.

(Lea también: El Municipio de Ambato da inicio a la limpieza de sus quebradas)

Carolina Zumba, habitante de la ciudad, sueña con ver la zona llena de familias. “En viajes que he tenido a ciudades de Panamá o Colombia, he visto cómo la vida comercial, de este tipo de comercio, perdura hasta la madrugada. Quien no alcanza a ir en la mañana, va en la noche o en la madrugada y siempre hay gente. Hay comercios, vida, puntos de encuentro que se levantan a raíz del dinamismo; hay todo, incluso seguridad, que es lo que necesitamos para respirar y recuperar la vida”, sentenció.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!