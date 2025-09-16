Enjambre sísmico en Puerto López: ¿estos temblores anuncian un terremoto fuerte?
El Instituto Geofísico confirmó que los temblores en Manabí responden a un posible enjambre sísmico frente a Puerto López
En los últimos días, Ecuador ha sentido varios sismos, lo que ha generado preocupación en distintas provincias.
Sin embargo, es en Puerto López, provincia de Manabí, donde la alarma ha sido mayor debido a la frecuencia de los temblores.
Temblores en Ecuador: 25 sismos en 11 días
La Secretaría de Gestión de Riesgos informó este martes 16 de septiembre de 2025 que entre el 5 y el 16 de septiembre se han registrado 25 eventos sísmicos frente a las costas de Puerto López, con magnitudes que van entre 3.0 y 5.6.
Según el Instituto Geofísico, estos movimientos presentan características compatibles con un enjambre sísmico, fenómeno natural que consiste en la ocurrencia de varios temblores de magnitud similar en un mismo sector y en un corto periodo de tiempo, sin que necesariamente deriven en un sismo mayor.
¿Debemos preocuparnos por los 25 temblores frente a Puerto López?
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos, en coordinación con el Instituto Geofísico y los COE cantonales y provinciales, aseguró que mantiene un monitoreo constante de la situación y aseguró que los protocolos de respuesta están listos en caso de ser necesarios.
Temblor en Ecuador: las recomendaciones de las autoridades
Las autoridades pidieron a la población:
- Mantener la calma y seguir únicamente información oficial.
- Revisar y aplicar medidas básicas de autoprotección en caso de sismos.
- Identificar zonas seguras, preparar un plan familiar de emergencia y tener lista una mochila de emergencia.
En la red social X (antes Twitter), decenas de usuarios expresaron su preocupación por la continuidad de los temblores, pidiendo mayor información a las autoridades.
