Ecuador registra tres temblores en Manabí este 15 de septiembre

Instituto Geofísico confirmó tres temblores en Puerto López, tras una seguidilla de movimientos registrados en la misma zona

Ecuador fue sacudido por al menos tres temblores registrados este lunes 15 de septiembre de 2025 en la provincia de Manabí. El Instituto Geofísico detalló que los eventos se concentraron en Puerto López, donde ya se han reportado movimientos similares en las últimas dos semanas.

El primero de los sismos ocurrió a las 10:56, tuvo una magnitud de 3.8 grados y se localizó a 35.96 kilómetros de Puerto López. En redes sociales, usuarios comentaron que la zona ha permanecido en constante actividad sísmica. “Ya lleva como 2 semanas temblando en el mismo lugar”, escribió un usuario en X.

Tres temblores sacudieron Puerto López, Manabí, este lunes 15 de septiembre

A las 12:54, un segundo movimiento de 3.5 grados volvió a sentirse en la misma localidad, a 19.34 kilómetros de Puerto López. Solo minutos después, a las 13:08, se registró un tercer temblor de 3.6 grados, a 13.84 kilómetros.

“Esto se está poniendo muy raro”, escribió en X el usuario @Edisson50289191, reflejando la preocupación de los habitantes de la zona.

[REVISADO]

Evento: igepn2025scyf

Ocurrido: 2025-09-15 13:08:22

Mag.: 3.6MLv

Prof.: 21.0 km

Lat.: 1.511° S

Long.: 80.921° W

Localizado: a 13.84 km de Puerto Lopez, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/TjnwTum4zP pic.twitter.com/UWskEoMObQ — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 15, 2025

La secuencia de sismos no se limitó a este lunes. El domingo 14 de septiembre, Puerto López ya había registrado un movimiento de 3.6 grados a las 16:47, con una profundidad de 4 kilómetros y un epicentro ubicado a 30.92 km.

Temblor en Ecuador: el sábado volvió a temblar

El sábado 13 de septiembre, varios movimientos telúricos sacudieron el territorio, generando alarma entre los habitantes del cantón manabita. El Instituto Geofísico (IG) emitió reportes detallados sobre los eventos, que ocurrieron a lo largo del día.

Las autoridades recomiendan mantener la calma y revisar los protocolos de seguridad frente a posibles nuevos eventos.