En Mocache habrá feria, rodeo montuvio y festival por el Día de la Interculturalidad

Las actividades se harán, desde las 10:00 de este 12 de octubre, en la explanada del Redondel del Montuvio

El rodeo montuvio se hará este 12 de octubre, en Mocache, por el Día de la Interculturalidad.

El cantón Mocache se vestirá de fiesta este domingo 12 de octubre para conmemorar el Día de la Interculturalidad, una fecha que resalta la diversidad cultural de nuestro país.

Las actividades se harán desde las 10:00, en la explanada del Redondel del Montuvio, con una agenda llena de tradición, sabor y alegría.

Entre los eventos principales destaca el Festival Gastronómico, donde los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de platos típicos, representativos de la identidad montuvia y de otras culturas de Ecuador.

Además, se desarrollará una Feria Montuvia, espacio que reunirá artesanías, música, danza y otras expresiones culturales propias de la región.

Autoridades invitan a festejos en Mocache

La alcaldesa de Mocache, Jenny Domínguez, dijo que esta celebración busca fortalecer los lazos comunitarios.

“Queremos que toda la gente venga y disfrute en familia de nuestras tradiciones, de nuestra cultura montuvia y de la riqueza gastronómica que tenemos”, expresó.

