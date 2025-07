Cotopaxi: Policía desmantela un presunto centro de acopio de droga en Salcedo

Un total de 47.000 dosis de sustancias sujetas a fiscalización fueron retiradas del mercado ilegal durante la ejecución del operativo “Revancha”, ejecutado por la Policía Nacional en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. La acción se desarrolló en coordinación entre la Dirección General de Inteligencia y la Jefatura de Investigación Antinarcóticos de la Subzona Cotopaxi.

El coronel Napoleón Padilla, jefe de la Subzona de Policía Cotopaxi explicó que las unidades operativas lograron ubicar un inmueble en el sector Santa Ana, el cual funcionaba como centro de acopio y distribución de drogas. “Desde este lugar se organizaban las entregas hacia los cantones Salcedo y Latacunga. Tenían rutas marcadas y zonas específicas de entrega”, detalló la autoridad.

Durante el allanamiento se aprehendió a un ciudadano ecuatoriano de 29 años de edad, quien no registra antecedentes penales. En su poder se encontraron 12.000 dosis de marihuana y 35.000 de cocaína, así como seis teléfonos celulares, un vehículo, dos balanzas digitales y 972 dólares en efectivo.

Los análisis de campo confirmaron que las sustancias incautadas corresponden a clorhidrato de cocaína y marihuana. “Con este resultado se afecta a las economías criminales en aproximadamente 14.000 dólares”, afirmó el coronel Padilla.

El jefe policial señaló que el inmueble utilizado era arrendado y que las investigaciones continuarán para identificar a otros posibles implicados en esta red de microtráfico. “Estamos en una fase inicial. Esperamos en las próximas semanas establecer vínculos y conexiones más amplias de esta estructura delictiva”, agregó.

¿Cómo inicio la investigación?

El operativo fue posible gracias a una denuncia ciudadana y al trabajo de seguimiento realizado durante mes y medio por los equipos de inteligencia. La Policía resaltó la importancia de la participación de la ciudadanía para combatir el microtráfico y reducir los índices de violencia criminal, muchas veces asociada a la disputa de territorios entre bandas.

Padilla aclaró que, hasta el momento, no se ha confirmado que el detenido tenga nexos con bandas delictivas como “Los Lobos”, aunque no se descarta esta posibilidad. “La línea investigativa sigue abierta. No podemos dar información concluyente, pero el objetivo es llegar a los responsables principales”, explicó.

El detenido fue puesto a ordenes de las autoridades competentes para que se defina su situación juridica. Gloria Taco/ Diario Expreso

Sobre el perfil de los consumidores, indicó que, aunque se han identificado zonas específicas de consumo, no es posible detener a los usuarios a menos que existan indicios claros de delito. “Generalmente, los consumidores presentan certificaciones médicas y son tratados como pacientes. Por eso es fundamental atacar la raíz: el almacenamiento y distribución”.

Finalmente, el coronel Padilla ratificó el compromiso de la Policía Nacional de continuar con los operativos en el marco del Plan Operativo Contención, enfocado en reducir muertes violentas y frenar el tráfico de drogas en la provincia. “Este es apenas el inicio. No descansaremos hasta devolverle la seguridad a nuestros cantones y comunidades”, puntualizó. (GT)