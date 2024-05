Cotopaxi: Cerca de 200 pacientes están en riesgo de quedarse sin diálisis

Portando carteles, en sillas de ruedas y con gritos de "queremos vivir", los pacientes que reciben diálisis, acompañados por sus compañeros, realizaron una marcha por alrededor de cuatro cuadras desde la plaza de San Agustín hasta los bajos de la gobernación, donde mantuvieron una reunión con el gobernador de Cotopaxi, Iván Navas.

En la manifestación estuvo presente Manuel Chasi, uno de los pacientes que requiere diálisis tres veces por semana, y quien realizó un pedido especial al presidente Daniel Noboa, "Le pedimos de manera muy especial al gobierno que se apiade de tanta gente que está aquí. Queremos vivir. Necesitamos que les paguen a los dueños de la clínica para que ellos nos puedan atender bien", aseguró Don Manuel.

Indicó que si se suspendiera la atención en la clínica, probablemente en ocho días fallecería debido a la acumulación de toxinas en la sangre. Por lo que se preguntó "¿dónde nos vamos a hacer la diálisis?", una pregunta que refleja la angustia compartida por todos los pacientes.

Blanca Toapanta se unió a la marcha representando a su madre de 79 años, quien necesita diálisis tres veces a la semana. “Si el gobierno no nos ayuda, muchas personas van a morir", afirmó con voz quebrada. La deuda del gobierno no solo afecta a los pacientes, sino también a sus familias, que viven en constante temor de perder a sus seres queridos.

"Le pedimos al gobierno y a todas las autoridades que cancelen la deuda con las clínicas. Esto no es un juego. Son vidas humanas las que están en riesgo", dijo indignada Blanca Toapanta, con la esperanza de que su voz sea escuchada. La situación es desesperada, y los pacientes, sus familias y los trabajadores de la salud esperan que el gobierno tome medidas rápidas para resolver la deuda y asegurar la continuidad del tratamiento de diálisis. La vida de cientos de ecuatorianos dependía de ello.

Pacientes que reciben diálisis portando carteles y gritando en busca de ayuda, pidiendo que se cancele la deuda que mantiene el gobierno nacional. GLORIA TACO

Según Lizeth Paredes, psicóloga de la clínica Dialcon, el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no han realizado pagos por las diálisis durante más de un año. Hasta el momento no existen cifras exactas de la deuda porque no son públicas, se estima que la cantidad es considerable, afectando seriamente el funcionamiento de las clínicas.

"Por el momento hemos podido continuar con el funcionamiento de la diálisis de una u otra manera, pero hemos tenido que recortar algunos beneficios para los pacientes. No sabemos cuánto tiempo más podremos seguir así sin el pago del gobierno", explicó Paredes.

La clínica Dialcon, que atiende a alrededor de 233 pacientes, podría cerrar si la situación no mejora pronto. En esta casa de salud, entre 60 y 65 pacientes son atendidos, mientras que otros 25 reciben tratamiento en una clínica sucursal. El costo de una sesión de diálisis a nivel nacional es de aproximadamente 120 dólares, una cifra que muchos pacientes no pueden cubrir sin el apoyo del gobierno. La clínica emplea a 45 personas, y aunque hasta ahora no se ha despedido a nadie, la incertidumbre laboral aumenta.