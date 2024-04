Consulta popular: Extrema seguridad en recinto donde votará Noboa

Con extremas medidas de seguridad estuvo el recinto electoral Antonio Moya, en la comunidad de Olón en la provincia de Santa Elena. Tanquetas, policías a caballos y medio centenar de uniformados, entre policías y militares, se ubicaron en los alrededores del lugar.

Consulta popular 2024: La jornada inicia con torrencial aguacero y juntas incompletas Leer más

En este sitio ejerce su derecho al voto el presidente Daniel Noboa. La llegada del mandatario estaba prevista para las diez de la mañana, pero todo fue cerrado una hora antes. A decir de los guardias de seguridad, el derecho al voto de Noboa lo adelantó.

(Lo invitamos a leer: Consulta Popular 2024: Lavinia acompañó a Noboa a la inauguración de la jornada)

La comunidad tuvo que esperar algunos minutos para que el mandatario llegue y pueda ingresar a la junta electoral. Tres cuadras antes del ingreso al recinto electoral fue cerrado.

La ciudadanía estuvo a la expectativa de la llegada de Noboa, quien hizo su arribo a las 9:20 y de inmediato sufragó.

El proceso de votación, el presidente Daniel Noboa lo hizo en minutos, la mañana de este 21 de abril. JOFFRE LINO

A diferencia de lo que se registró en zonas de Salinas y La Libertad, en el balneario Olón no llovió, por lo que los sufragantes se acercaron a ejercer su derecho con ropa cómoda y, a diferencia de los otros sectores, sin paraguas.

Tanquetas rodearon el recinto electoral donde votó el presidente Daniel Noboa. JOFFRE LINO

Ottón Arboleda, presidente de la Junta de Vocales de la Delegación Electoral en la Península, inauguró el proceso la mañana de este 21 de abril. El funcionario solicitó a los 275.227 electores de esta jurisdicción para que acudan a las urnas en la jornada cívica democrática.

(Le puede interesar leer: Ecuador encara su novena consulta popular en 20 años)

Esta mañana asimismo han empezado a llegar habitantes de la provincia que viven en otras ciudades como Guayaquil o Manta para sufragar. "No me he cambiado de domicilio porque aprovecho estas fechas para venir una vez más a mi tierra. Amo Santa Elena, así esté insegura y no sea ni la sombra de lo que era antes. Ojalá las cosas cambien, ojalá este proceso electoral ayude en algo a mejorar la justicia y la seguridad. Lo necesitamos. No solo en Santa Elena, en todo el país. En Guayaquil, por ejemplo, donde ahora vivo. Allí sí no se puede ni respirar", sentenció el ciudadano Roy Rivadeneira.

(Lea también: Militares ya resguardan las centrales hidroeléctricas del país)

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!