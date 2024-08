El centro de salud de La Aurora finalmente fue entregado

La entidad a cargo de su operación es el MSP. La cartera de estado no detalla una fecha para el inicio de operaciones

El Centro de Salud de La Aurora en Daule finalmente fue entregado el 24 de agosto por el alcalde del cantón, Wilson Cañizares. Este edificio ahora será operado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), según el departamento de comunicación del Cabildo.

En cuanto a la fecha de inicio de operaciones, la Alcaldía no tiene información al respecto e indicó que se dirijan estas dudas al MSP. Aunque se consultó a la entidad, hasta la publicación de esta nota no se había recibido respuesta.

La construcción de este edificio comenzó en noviembre de 2022 y debía haberse entregado 10 meses después, en septiembre de 2023. Sin embargo, la obra se completó casi un año después del plazo inicial.

A pesar de las demoras y de que el edificio acaba de ser entregado, la ciudadanía aún no tiene una fecha establecida para el inicio de atención a pacientes en este centro de salud.

La ciudadanía exige que ya opere el centro de salud

Ahora la ciudadanía se mantiene a la espera porque el centro de salud ya opere para atender a los habitantes de la parroquia. “Ha sido una espera horrible; el Municipio se ha tardado mucho en construirlo. Ojalá ahora el MSP tenga la decencia de iniciar pronto las operaciones, porque esperar más tiempo para que atiendan sería el colmo”, comenta Dennise Zambrano, residente de Villa Club.

Asimismo, Daniel Molina, quien reside en Villas del Rey, exige a la cartera de estado un pronto inicio. “No nos dejen abandonados, con las instalaciones listas pero sin operar, como sucede en Samborondón y otros cantones.”

"Tenemos gente que puede morir y no hay ningún establecimiento cerca que sea público para que sean atendidos. Eso significa que si no tengo plata, mi hijo o esposo se mueren porque no tengo donde hacerlos ver. Entre más sigan sin atender, más vidas se pueden perder", sentencia Pierina Saltos, habitante de la parroquia.

