Balean Fiscalía de Montecristi y dejan mensaje intimidante contra un fiscal

El amanecer de este viernes en el cantón Montecristi estuvo marcado por el miedo y la consternación. En los exteriores de la Fiscalía local fueron hallados varios panfletos amenazantes, una funda de color negro y evidencias de múltiples impactos de bala en las puertas principales del edificio.

Personas que transitaban por el sector se percataron de la escena y alertaron de inmediato a las autoridades. Efectivos policiales acordonaron el área y realizaron el levantamiento de varios indicios balísticos, entre ellos restos de proyectiles de arma de fuego calibre 9 milímetros. Además, revisaron las cámaras de seguridad del sector para recabar información que ayude a identificar a los responsables.

Pocas horas después, a través de redes sociales circularon videos captados por cámaras de vigilancia en los que se observa a un hombre vestido de negro y con el rostro cubierto. El individuo se aproxima a las instalaciones de la Fiscalía, deja varios panfletos y efectúa al menos cinco disparos antes de huir del lugar, donde lo esperaba un cómplice en otro punto del cantón.

Según fuentes policiales, los panfletos fueron recopilados por la Policía Nacional y se encuentran bajo análisis dentro de la investigación. En ellos se halló una amenaza directa contra el fiscal Washington Yaranga, quien actualmente cumple funciones en la Fiscalía de Montecristi. La Policía investiga estas amenazas y su posible relación con casos judiciales en curso.

Se pudo conocer que los dos fiscales que actualmente ejercen su trabajo en esta dependencia llevan apenas dos meses en el cargo. Su asignación respondió a una medida de precaución tomada por las autoridades ante los constantes riesgos de seguridad que enfrenta el personal judicial en la provincia, luego de que otros dos fiscales fueran trasladados de la dependencia por amenazas previas.

Un nuevo ataque

Este tipo de hechos no es aislado en la provincia. En anteriores oportunidades, la Fiscalía del cantón Manta también ha sido objeto de ataques y mensajes intimidatorios. En ciertos casos, los agresores han dejado gallinas, muñecos o símbolos con fines de amedrentamiento, según las investigaciones oficiales.

Asimismo, Manabí ha sido escenario de atentados mortales contra funcionarios judiciales. En años anteriores fueron asesinados en Manta la fiscal Luz Marina Delgado, en el barrio Legolé, y el fiscal Marcelo Vásconez, quien fue atacado junto a un custodio en los exteriores de la Fiscalía de Manta, ubicada en la avenida 4 de Noviembre.

Las autoridades reocpilaron indicios balísticos y los panfletos amenazantes en la escena ALEJANDRO GILER

A estos hechos se suma el crimen del secretario de la Fiscalía de Chone, Daniel Balda, ocurrido este año en la vía Tosagua–Chone, donde fue atacado mientras se movilizaba en su vehículo. Estos acontecimientos mantienen en zozobra al sistema judicial de la provincia y evidencian los riesgos que enfrentan los funcionarios encargados de la administración de justicia en medio del incremento de la violencia criminal.

