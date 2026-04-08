Cedocut denuncia operativo policial en sus oficinas antes de plantón de trabajadores

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Policías ingresan sin orden a sede de Cedocut en Quito, denuncia su presidente Edwin Bedoya, el 8 de abril.

Cedocut califica el operativo policial como amedrentamiento previo a plantón sindical convocado para este miércoles.

Sindicatos denuncian violación a la libertad sindical y alertan a la OIT en medio de protestas laborales.

Edwin Bedoya, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) denunció este 8 de abril de 2026 que un grupo de policías ingresó "sin ninguna orden" a las oficinas de la sede de la organización, ubicada en Quito, en una operación que calificó como un "acto de amedrentamiento" y "hostigamiento estatal contra la dirigencia sindical".

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A través de un comunicado firmado por el dirigente, el gremio señaló que una vez que las cámaras de seguridad del edificio identificaron a los uniformados, los agentes "procedieron a interrogar sobre el paradero de Edwin Bedoya".

El ingreso de los policías se habría producido a las 10:30, según el registro de las videocámaras. Allí se observa que dos policías estaban detenidos en uno de los pasillos del edificio, cuando faltaban casi cinco horas para que se inicie el plantón que fue convocado este miércoles por la Cedocut y el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) en los exteriores del Ministerio de Trabajo, en el norte de la capital.

Según Bedoya, la "intrusión policial en locales sindicales sin orden judicial es una violación directa a la libertad sindical" y recordó que el Gobierno debe respetar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues el Ecuador es signatario de esos acuerdos.

#DENUNCIA 📷

𝐋𝐀 𝐂𝐄𝐃𝐎𝐂𝐔𝐓 𝐃𝐄𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐇𝐎𝐒𝐓𝐈𝐆𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐓𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐋𝐀 𝐃𝐈𝐑𝐈𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐒𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 pic.twitter.com/qNwQUg9ALJ — CEDOCUT (@CEDOCUT) April 8, 2026

Gremio habla de "escalada contra sindicatos"

Para el dirigente de los sindicatos, la operación policial "constituye una práctica de persecución política", que viola la Constitución y la Convención de Derechos Humanos, por lo que alertó a las confederaciones sindicales de las Américas e Internacional (CSA y CSI, respectivamente) "sobre esta escalada que contraviene las libertades del movimiento obrero".

La organización mencionó que el operativo se realizó cuando existe un estado de excepción vigente en el país, sin embargo, indicó que "no permitiremos que el miedo sea política de Estado" y responsabilizó al "Gobierno y al Ministerio del Interior por la integridad de Bedoya" y de otros miembros de la organización sindical.

Trabajadores cuestionan al Gobierno

La denuncia pública de la Cedocut se registra en un contexto en el que los gremios han criticado las políticas del régimen hacia los trabajadores, como el acuerdo que modifica la jornada laboral, cuya resolución fue demandada por supuesta inconstitucionalidad en la Corte Constitucional.

El ajuste de la jornada laboral, las últimas leyes, así como la disposición del Servicio de Rentas Internas para cobrar IVA a ciertos productos, han sido cuestionados y serán los temas que tienen previsto rechazar en la próxima movilización del 1 de mayo, por el Día Internacional del Trabajador.