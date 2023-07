Si el metro de Quito tendrá o no conexión con las redes de telefonía móvil o un sistema de wifi para los pasajeros es un tema que el Municipio de Quito dice estar estudiando. Si se escucha al gerente de la empresa del Metro en su comparecencia ante el Concejo Metropolitano es evidente que esa es una opción que no parece tener mayor respaldo de su parte. El tema es sin duda preocupante: un sistema de metro sin que sus usuarios puedan conectarse con el mundo externo es un inmenso riesgo pues siempre existen emergencias de los pasajeros que deberían poder ser transmitidas. Un problema de salud, de acoso o de seguridad son eventualidades que no se pueden descartar en una operación como esa. Pero lo que más preocupa son los argumentos del funcionario, porque no son ciertos. Dijo que la mayor parte de metros del mundo no tienen estos sistemas de conectividad con el exterior por la preocupación que hay ante posibles atentados. Incluso puso el ejemplo del ‘subway’ de Washington DC, donde -dijo- hay una aplicación que únicamente permite a los usuarios enterarse de las noticias del propio sistema. Esto es absolutamente falso: los metros de París, Londres, Washington, Nueva York, Madrid y tantos otros tienen sistema de conexión con la telefonía móvil y wifi para acceso de los usuarios. Basta haber viajado o hacer la consulta en Google para saberlo.