La independencia es libertad; y en el caso de los medios de comunicación, significa libertad para informar responsablemente lo que sucede y que otros no pueden por su dependencia. No sorprende la falta de eco ante la denuncia presentada por un asambleísta opositor al Gobierno, mencionada con detalle por el alcalde de Guayaquil. Hay mucho que indagar ahí y lo mínimo que se espera de la Fiscalía es que haga su trabajo.

En ese terreno se debate ahora el periodismo: entre la independencia y la dependencia. Ahora se reeditan momentos pasados y oscuros en los que los medios fuimos gravemente afectados con procesos injustos en la Supercom y ofensas todos los sábados en espacios financiados con dinero del Estado. Tal vez ya no utilizan estos mismos escenarios y herramientas, porque la tecnología les permite esconderse cobardemente en el anonimato de las redes sociales y, lo que es peor, utilizar la manipulación de documentos públicos, negar el derecho a la legítima defensa y echar mano a medios de comunicación para desprestigiar a quienes intentamos ejercer un periodismo objetivo e independiente.

No importa si la camiseta es roja o azul, lo que el Ecuador necesita —y merece— son medios de comunicación independientes y un sistema de justicia imparcial y respetado por todos. Y eso incluye a todas las funciones del Estado porque solo así podremos hablar de verdadera autonomía y democracia.