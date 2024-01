Editorial: Que se sienta el plan Fénix

Si no se quiere divulgar los detalles del plan Fénix, al menos que se sienta que está en ejecución. Lo poco que se conoce del tan mencionado plan son líneas gruesas y ninguna decisión en específico que al menos marque algo de diferencia con las decisiones del anterior Gobierno. ¿Que los militares deben salir a las calles? ¿Que los policías deben tener más y mejores equipamientos? La mayoría responderá afirmativamente a ambas consignas, pero no dejan de ser, primero, necesarias; y segundo, lo mismo que se repite desde hace mucho tiempo. Y mientras se sigue discutiendo si el plan está en ejecución o no, los grupos de delincuencia organizada siguen armándose, cometiendo masacres como la de Durán, como la de los niños del Guasmo Sur y otras similares.

Sería también irresponsable creer que el Gobierno pueda resolver este gran problema con apenas un mes de gestión. Evidentemente es imposible. Sin embargo, los ciudadanos merecen sentir que se está haciendo algo y no cualquier cosa, sino algo diferente. Más de un local comercial agradece que ya no se recurra a los estados de excepción y toques de queda tan utilizados por el anterior Gobierno, pero ¿qué más? Dónde queda la mano del sector privado, la recuperación del tan lesionado tejido social. Eso, al parecer, también está bajo reserva.