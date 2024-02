Los acercamientos con países no deberían significar poner en riesgo la buena relación política y comercial con otras naciones, mucho menos si se trata de aliados claves en el comercio exterior, fuentes imprescindibles de divisas para Ecuador.

El anuncio de Rusia de cerrar sus puertas a una parte del banano y claveles ecuatorianos debe generar alerta y una reacción inmediata de las autoridades para hallar una solución técnica a este problema. La sospecha de una posible retaliación comercial de parte del mercado ruso por la reciente decisión de Ecuador de entregar material militar de origen ruso a Estados Unidos para su uso en Ucrania estaría creando tensión diplomática entre países que la Cancillería de Ecuador tiene el deber y la urgencia de desactivar. No podemos involucrarnos de ninguna manera en conflictos que nos son ajenos. La vía a seguir es el diálogo entre países, que evite que cualquier desacuerdo o ‘impasse’ político escale y pueda tocar algo tan sensible como el comercio. Y si el reclamo ruso por plagas es válido, se deberían articular mecanismos urgentes que permitan eliminar el problema y evitar que productos emblemáticos de Ecuador se priven de un mercado tan necesario como este. En juego no solo está conservar dicho mercado, que absorbe el 22 % de la oferta bananera, sino garantizar dólares frescos que tanto se necesitan en plena crisis.