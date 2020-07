Acceso a la prensa

La promesa de la tan anhelada transparencia en la función pública no ha pasado de ser solo una quimera, un discurso desgastado por el uso y abuso de quienes privilegian los réditos políticos al bienestar de una nación. En ese contexto, la prensa ha ejercido un papel preponderante en el descubrimiento y divulgación de escándalos de corrupción en distintas instituciones. Y lo ha hecho durante décadas, ante la inercia de las autoridades de turno que se deshicieron en ofrecimientos vanos, mientras la sociedad deshojaba margaritas preguntándose cuándo le llegará el ocaso a la impunidad.

Porque el asalto a los recursos continúa sin que ningún poder del Estado pueda evitarlo y la burocracia sigue blindando las instituciones con el fin de que el periodismo no escudriñe en los hospitales, escuelas y demás entidades para conocer su situación, recogiendo denuncias ciudadanas acerca de la falta de acceso a múltiples servicios a los que tienen derecho como contribuyentes. Si la honradez es la regla y no la excepción, según las autoridades, las restricciones a la información no tendrían sentido. Así que, para ser coherentes con esta postura, abran sus puertas a la verdad, porque el que nada debe, nada teme.