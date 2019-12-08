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Se cree que el Guayaquil multicolor en lo étnico y sociocultural se inició con el mestizaje de la colonización española. Grave error. Histórica y cronológicamente es anterior a ese encuentro étnico-cultural. Investigaciones de arqueología, etnohistoria, cronistas, así como relatos de su vida precolombina dicen que la diversidad étnica-sociocultural ya existía. No hay etnicidades sin sociedad ni cultura, incluso la fantástica “novela histórica” (Historia del Reino de Quito) del padre Juan de Velasco (1789) da cuenta de esto.

Los eventos sociopolíticos de octubre mostraron graves y peligrosos resentimientos y odios étnicos, fomentados por algunos dirigentes y fundamentalistas indígenas que es necesario comprender adecuadamente. Esto requiere saber cómo, por qué y cuándo las diversas sociedades del país, en sus procesos históricos se hacen, tejen y reproducen en un proceso inacabado de culturas y etnicidades múltiples. Esto se produce y reproduce por la presencia-incidencia de una heterogeneidad cultural, sociolingüística, simbólica, etc. Es un escenario complejo; crea y recrea hechos y procesos socioétnicos, cuanto de diversidad cultural. Por eso se requiere comprender este complejo universo de relaciones, interrelaciones, influencias, intercambios, etc., producidos por sociedades múltiples de diversidad étnica y por la presencia de la dinámica histórico-social en la que hacen y tejen una verdadera inter y transculturalidad. De ahí que en el pasado remoto Guayaquil, Guayas y parte del Litoral tengan un sustrato de diversas culturas y etnicidades indígenas precoloniales.

En este colectivo de “remoto pasado indígena” se destacan los indígenas mercaderes. Ellos comprendieron la intensión y el efecto del coloniaje. Decidieron ladinizarse. Por medio de esto se incorporaron a un universo cultural múltiple. Surgió otra etnicidad: los montuvios. Estos fueron la base, sustento y fuerza socioeconómica, material y humana para el desarrollo del capitalismo agromercantil. Con ellos también convergieron cholos, negros, mestizos, blancos y una multiplicidad de extranjeros que se mezclaron hasta dar lugar al variopinto de culturas y etnicidades que se expresan en la vida social de la ciudad-puerto, provincia y región.