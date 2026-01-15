Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Premium

Rubén Montoya | No es la razón: es el poder

Avatar del Rubén Montoya

Trump podrá ser el ejemplo más claro de uno de sus presidentes más irrespetuosos del derecho internacional

  • Rubén Montoya

Si fuese por su raíz, “poder” es la capacidad de hacer algo. En su desarrollo conceptual, el significado se amplía: desde la Edad Media ha sido entendido como la facultad de influir sobre alguien, y se lo asocia a la fuerza y la autoridad. Por eso, en general, el que tiene poder se cree dueño. No debiera y no lo es, pero eso se cree, más allá de que su poder sea -o no- legítimo. Naturaleza humana.

La reciente invasión a Venezuela por parte de EE. UU., y los anuncios de actos similares en otras jurisdicciones, han puesto la mira en el jefe de las medidas, el presidente Donald Trump, porque ha reducido la ley a ceniza. Y si bien el personaje se comporta más como un pirómano emperador romano que como el lúcido líder de una democracia sólida, el problema no es él, sino la cultura imperial que anida en buena parte de ese país. Trump podrá ser el ejemplo más claro de uno de sus presidentes más irrespetuosos del derecho internacional, pero no es ni de lejos el primero.

No fue él quien se inventó un arsenal de armas químicas -que Sadam Hussein no tenía- para invadir Iraq en el 2003. Lo hizo George Walker Bush, estirando con cinismo la autorización que dio la ONU en 1990… para expulsar de Kuwait a las tropas invasoras iraquíes.

Ni fue él quien escaló la guerra en Vietnam (1964) y luego se metió en Camboya (1969): fue Lyndon Johnson. Ni fue quien invadió Granada (Ronald Reagan, 1983), o Panamá (George Bush padre, 1989). La lista es larga y empieza en 1801 con Thomas Jefferson, nada menos que uno de los padres fundadores. En varios casos el Senado no autorizó la invasión, pero la financió, y luego se hizo el loco con los detalles, como en la guerra con Corea del Norte (Harry S. Truman, 1950).

No es Trump: es el ansia de poder. Él estirará sus facultades hasta donde le dé la gana, sin fijarse en los límites, simplemente porque tiene hambre atrasada y porque así lo dicen sus antecedentes. El hombre que cree encarnar la verdad y piensa que la ley, el derecho, la moral y la historia son él, se dejará llevar en el último instante -el de las decisiones- no por la fuerza de la razón, sino por la sinrazón de la fuerza.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Movilidad en Quito: ¿cómo se ampliará la avenida Amazonas y cuánto costará?

  2. Caso Progen: Astrobryxa se distancia de demanda planteada por Celec en Estados Unidos

  3. ADN llega con cautela al posible juicio a Godoy; RC apuesta por avanzar al Pleno

  4. Editorial | Realidad mata relato

  5. Fernando Insúa Romero | Ecuador, mirando al cielo

LO MÁS VISTO

  1. Noche Amarilla 2026: precios y fechas confirmadas para Quito y Guayaquil

  2. Cierre en avenida de las Américas: Así cambiará el tránsito en esta vía de Guayaquil

  3. Vecinos denuncian ocupación indebida del espacio público en Cumbayá

  4. La Reina del Flow 3 llega a Netflix: Los detalles del estrena de la popular serie

  5. Aguiñaga rompe pacto con Cañizares para nuevo acceso a Guayaquil por Daule

Te recomendamos