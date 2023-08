Los memes ganaron el debate

Las tres horas del debate presidencial, en las que primó la ausencia de discusión y de propuestas concretas, fueron más que suficientes para que la criticada participación de los candidatos hiciera aflorar el ingenio y la creatividad de los ecuatorianos, a través de una abrumadora diversidad de memes difundidos a la velocidad del mundo digital, algunos con intención de ganar adeptos.

De las imágenes y videos, creados hasta con inteligencia artificial, no se libraron ni los presentadores ni el Consejo Nacional Electoral, el cual le quedó debiendo mucho a la audiencia. Aunque no todos vieron el domingo el debate de los presidenciables (Zurita no alcanzó a reemplazar al asesinado Fernando Villavicencio), los memes lograron lo que no ha hecho la apurada y corta campaña electoral: que muchos identifiquen a los candidatos por su participación errada, por su comportamiento visceral, por las preguntas que no respondieron y por las repeticiones en que incurrieron. De allí que me atrevo a decir que el debate tuvo ganadores: los memes.

Bolívar Armijos, del movimiento Amigo, hasta logró ser tendencia en X porque se confundió tanto con la mecánica establecida para el debate que a veces no sabía si tenía que contestar una pregunta o replicar a uno de sus contrincantes. Las expresiones de su rostro, como diciendo, “ojalá no me pregunte”, provocaron carcajadas en los espectadores y una cantidad de memes que siguen saltando de grupo en grupo por los canales digitales.

La correísta Luisa González, que convirtió en muletilla la frase “como ya lo hicimos con la Revolución Ciudadana”, también está en el top de aquellos a los que más videos e imágenes les hicieron, también por llamar “francotirador” al candidato de País sin miedo, Jan Topic, quien estuvo entre los cinco menos retratados por la audiencia, pero no exento de ello. Tampoco se salvaron Yaku Pérez (Alianza Claro), el empresario Xavier Hervas (RETO), el exlegislador Daniel Noboa (ADN) y el exvicepresidente de la República Otto Sonnenholzner (Actuemos). Aunque ellos salieron mejor librados, porque recibieron menos cuestionamientos, será el electorado quien decida quién ganará la elección el domingo. Y de seguro, los memes pondrán su grano de arena en la toma de decisiones.