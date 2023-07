No había puesto atención al significado de las palabras “sentido común” hasta el 25 de julio de 1993, cuando escuché pronunciarlas a Galo Martínez Merchán, el fundador de Diario EXPRESO. Él no se cansó de repetírselas diariamente a sus colaboradores hasta su deceso, en junio de 2022. Y no hay que olvidarlas jamás, porque son fundamentales para la toma de decisiones, de cualquier índole, personal o colectiva, local o nacional.

El sentido común es la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto. Y es de lo que adolecen las autoridades de los gobiernos cantonales y del gobierno central, que siguen equivocándose en las acciones encaminadas a la lucha delincuencial y criminal, porque aplican una y otra vez la misma receta, como si no supiesen que están erradas.

Los hechos de sangre registrados el fin de semana en las cárceles y en las calles de Guayaquil y otras urbes del país, y el asesinato del alcalde de Manta en su ciudad, no hacen más que evidenciar que está fallándoles el raciocinio, pero también la fuerza pública, y cuando digo esto me refiero a la Policía y a los militares, que no han logrado articular una estrategia que permita frenar la violencia criminal. Son ellos, aunque no los únicos, los responsables de cuidar la seguridad interna y externa del país, y no lo están haciendo como deberían. Y tampoco lo hacen ni lo han hecho los gobiernos de turno, que se han despreocupado de la salud y de la educación del pueblo y de atender sus necesidades. La responsabilidad también recae en los gobiernos locales, llámense prefecturas o alcaldías, que han descuidado el tejido social y han desatendido a la población más vulnerable en todo.

Pero también nos hemos equivocado los ciudadanos porque muchos votaron en contra de preguntas de la consulta popular de febrero pasado, que iban a permitir la extradición de ecuatorianos que cometieran delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, y mantener la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Y se equivocó la Corte Constitucional en sus fallos.

Y ahora, por los grupos de WhatsApp familiares y grupales, todos se quejan de lo que pasa y se preguntan por qué la policía y los militares no actúan. El sentido común les está fallando a todos.