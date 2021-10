Hayek definió la economía moderna

Aristóteles (384 a. C.-322 a. C): El Estado es una entelequia. Creado para ejercer el poder y la soberanía. La Carta Magna (1215) del rey Juan Sin Tierra fundamenta la legislación de Gran Bretaña. No tiene Constitución. Tiene tratados, decisiones judiciales, estatutos y convenciones parlamentarias. La jurisprudencia es su Constitución. La cultura occidental es separación de poderes. El poder lo detenta el pueblo mediante sus representantes. Es libertad de opinión y de prensa. El poder militar subordinado al civil. El derecho a la justicia. Y la libertad de culto religioso. La Declaración de Derechos (1787) de EE. UU. protege derechos civiles fundamentales y libertades. 19 enmiendas constitucionales la garantizan. No otorga ni garantiza igualdad. Origina el sueño americano. Huyen del paternalismo burocrático-estatal. Adam Ferguson (1723-1816). Catedrático de Filosofía Moral en la U. de Edimburgo. Historia de la sociedad Civil (1767). Es el Epicteto moderno o el Montesquieu escocés. Escribió Principios de moral y ciencia política (1792). “El Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todos los demás” (Frederick Bastiat, 1801-1850, Francia). “La sociedad surge con la aparición y desarrollo de reglas de comportamiento” (Friedrich Hayek, 1899-1992). Premio Nobel. Economista y filósofo austro-británico defensor del liberalismo clásico. El incremento en ahorro trae mayor inversión en bienes de producción. John Maynard Keynes, británico (1883-1946), un incremento en el ahorro trae contracción económica si no va con expectativas favorables del Estado a la inversión. Por los años 70 fracasa el pensamiento de Keynes. Él es paladín de la intervención gubernamental en los mercados. Hayek defiende el capitalismo liberal. Mantuvo su fe en el libre mercado y su capacidad de autorregulación. Los empleos son medios, no fines en sí mismos. La gente trabaja para vivir mejor, poner comida en sus mesas. El verdadero crecimiento consiste en producir lo que la gente demanda. Eso es empresarialidad, no planificación centralizada de Keynes con evidente fracaso. Hayek definió la economía moderna.