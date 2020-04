Coronavirus político

China y el Partido Comunista Chino (PCCH) son rechazados por la destrucción de la economía. Cientos de miles de muertos, pérdidas de sociedades enteras y el desarrollo de atroz pandemia. Acciones de compañías occidentales colapsaron y, depreciadas, China las compró en US$ 20.000 billones.

Un quinto de su valor de mercado. “Miles de test chinos de diagnóstico rápido para detectar COVID-19 fallaron con resultados catastróficos. Sensibilidad de 30 %, contrario a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que exige tener 80 %. EE. UU., Francia, Alemania, España, Reino Unido, Colombia, Canadá, Alemania, Holanda, Finlandia, República Checa, Bélgica, Turquía piden indemnización porque se sienten estafados al ser proveídos con insumos médicos defectuosos de China que “no se ha portado como un aliado confiable”.

Tasuku Honjo, profesor japonés de fisiología: “He realizado 40 años de investigación sobre animales y virus. Es fabricado y completamente artificial. No es natural. He trabajado 4 años en el laboratorio de Wuhan. Conozco y llamé a todos después del accidente. Sus teléfonos y ellos están muertos. COVID-19 no es natural. No vino de murciélagos. China lo hizo. Si esto es falso ahora o después de mi muerte, el gobierno puede retirar mi Premio Nobel. China miente”. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tasuku_Honjo

El Bild, tabloide alemán (1952), primer puesto en tirada diaria en Europa y tercero en el mundo, influyente en la opinión pública de Alemania, rechaza la actitud china.

Wang Xinming, Consejero Político y Portavoz de la Embajada de China en Ecuador, me envió hace 3 semanas una carta con cortesía diplomática (7 págs.) reclamándome por mis artículos sobre el coronavirus.

Ecuador debe exigir indemnización a China que cubra el valor de su deuda por US$ 18.400 millones.

En los años 50 del siglo pasado Mao Zedong, fundador de China comunista, dijo que no temía a una guerra nuclear ya que si ello ocurriere no le importaría que muriese hasta la mitad de los chinos, pero lograría que sucumba el imperio capitalista.