Policía toda la vida

La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional, la cual se forma bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, debiendo respetar la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego al ordenamiento jurídico.

El 2 de marzo se cumplieron 81 años de profesionalización de la Policía Nacional y los 173 de su creación, durante los cuales ha desarrollado una gran historia de profesionalismo, capacitación y dedicación a la protección de la ciudadanía contra la delincuencia.

Como homenaje la institución reproduciré un escrito redactado por un policía, que me solicitó mantenga su anonimato, pero que encierra la esencia de su vocación, labor y dedicación. En su texto decía: “Ahora entiendo que todas aquellas frases no eran de hostigamiento, eran de fortalecimiento. ‘Bienvenido a la Policía’. Esa fue la primera frase que escuché cuando ingresé a la escuela.

No es una carrera donde los instructores o profesores te animan y felicitan por haber entrado, es más, te dicen todos los contras que tiene esta profesión. Aún recuerdo que me decían: desde hoy se van a perder cumpleaños de sus hijos, esposa y padres. Se van a perder de pasar con sus familias Navidad, Año Nuevo y muchas otras fechas importantes. Se van a perder el crecimiento de sus hijos y hasta el amor de ellos por no poder estar. Serán unos desconocidos.

‘Aquí no es una universidad, aquí es la vida real’. Fue la segunda frase que me dijeron. Somos informados de lo peor y nos preparan para enfrentar eso. Debemos resolver situaciones de vida o muerte en cuestión de segundos, aunque nos cueste la libertad o nuestra propia vida.

Van a ser sin querer ser, psicólogos, médicos, enfermeros, educadores, parteros, bomberos, socorristas, etc. ‘Recluta, mil veces recluta’, fue la tercera frase que me dijeron. Y es verdad, recluta es una persona que se encuentra recibiendo una formación militar- policial y el mil veces recluta es porque todos los días aprendemos algo diferente”.

Continuará…