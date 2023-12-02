Roberto Passailaigue: El principio del fin

Creado: Actualizado:

Con 71 votos a favor, Guadalupe Llori fue designada como presidente de la Asamblea Nacional el 15 de mayo del 2021, luego de que Guillermo Lasso con su movimiento CREO y aliados del BAN, traicionaron al Partido Social Cristiano -PSC-, negándose a votar por Henry Kronfle para presidente de la Asamblea y, por el contrario, llegaron a un pacto antinatura con la izquierda y Pachakutik, entregándoles la presidencia de la Asamblea Nacional y casi todas las comisiones legislativas, incluyendo el CAL. Ese fue el principio del fin del gobierno de Guillermo Lasso.

Para justificar la traición se argumentó que no querían acuerdos de gobernabilidad con los asambleístas de RC, para que no se los confunda como parte del gobierno; no obstante aquello, desde el primer gabinete Guillermo Lasso gobernó con ministros y funcionarios correístas. Parecería que el rompimiento realmente se dio por el egoísmo de sus parlamentarios y de quien los dirigía, para no compartir la administración pública con el PSC, que tenía más y mejores cuadros políticos y de profesionales que CREO.

Luego, en el ejercicio del gobierno, se dieron coincidencias -que en política no existen- con la bancada de la Revolución Ciudadana, como cuando se aprobó la Ley de Régimen Financiero, que parecían acuerdo para las salidas de prisión de funcionarios de gobierno de Rafael Correa, o los ‘habeas corpus’ y acciones constitucionales que beneficiaron a la RC, sin que las instituciones gubernamentales ejerzan una adecuada defensa, llegando incluso, a votar por la amnistía de los delincuentes disfrazados como indígenas y dirigentes sociales.

Llori, por su incapacidad y negligencia, fue destituida al año de haber sido designada y el presidente Lasso solo duró dos años en el gobierno. Ahora, con el nuevo presidente, se dio el acuerdo por la gobernabilidad que traicionó Lasso, y Henry Kronfle fue designado presidente de la Asamblea con 128 votos históricos. La Asamblea dio una bofetada con guante blanco al anterior gobierno. El tiempo es el mejor profesor de historia y desde mi columna, seguiré observando el paso del mismo.