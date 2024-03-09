Roberto Passailaigue: Fracaso del sistema educativo (II)

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Se manifestó que el resultado de las pruebas Ser Estudiante 2023, practicadas por el Ineval “evidencia el fracaso del Sistema Nacional de Educación” y si este sistema depende del Ministerio de Educación, ¿quién ha fallado?

Los ministros en funciones reciben todo tipo de presiones e influencias de colaboradores de gobiernos anteriores enquistados en el ministerio, que asesoran para la democratización del sistema mediante acciones demagógicas para la implantación de políticas ideológicas y adoctrinadoras, progres genéricas. No todos, algunos sí impulsaron este adoctrinamiento sesgado por medio de la Subsecretaría del Buen Vivir.

Antes el sistema educativo estaba secuestrado por el partido político del MPD, que seguía el libreto del Foro de Sao Paulo. Ahora además de los saopaulistas están progresistas simpatizantes de la ideología de género.

Desde 2013 he venido sosteniendo la decadencia del sistema, desde que el mismo Ineval aplicaba las pruebas Ser Bachiller y era presidido por el ministro de Educación de turno, quien para lograr mejores evaluaciones para la educación fiscal aplicaba una “encuesta de factores asociados” para establecer si el estudiante viajaba fuera del país cada año, si vivía en casa de cemento, si tenía televisión e internet, si tenía carro, etc., lo que servía para determinar su situación socio-política-económica, y aplicaba una sesgada curva de cálculo para modificar los “resultados globales reales” y transformarlos en el “promedio global ajustado”, por el cual los establecimientos particulares que se ubicaban en rangos más altos de calificaciones eran bajados por su condición socio-político-económica alta. Y a quienes obtenían evaluaciones más bajas le subían los puntos, por la condición socioeconómica baja. Así, la gran mayoría de colegios eran ubicados en un nivel intermedio, para llegar a la perversa conclusión de que en nuestro país la educación escolarizada ha aumentado la calidad, porque “tanto instituciones con nivel socioeconómico bajo como las que tienen un nivel alto, obtienen resultados similares”. (Continúa)