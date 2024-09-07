Roberto Passailaigue | Celulares en las aulas (II)

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En abril de 2014, el Ministerio de Educación expidió un acuerdo ministerial para regular el uso de los teléfonos celulares en las instituciones educativas, el cual no ha logrado fomentar la cultura del buen uso del celular en los establecimientos educativos, y su mala utilización está produciendo el efecto contrario al deseado.

Según el último informe GEM 2023 de la Unesco sobre educación y tecnología, que revisa las políticas educativas de 211 países del mundo, “los datos de evaluaciones internacionales a gran escala, como los proporcionados por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), sugieren una relación negativa entre el uso excesivo de las TIC y el rendimiento de los estudiantes”. (20 minutos - NOTICIA 25.01.2024)

En California -Estados Unidos de América-, tenemos el centro tecnológico Silicon Valley que es un símbolo de tecnología a nivel internacional, donde están laboratorios y sedes de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, como Google, Microsoft, Adobe, Amazon, Intel, Tesla, Meta, etc., cuyos CEOS envían a sus hijos a escuelas donde no se usa la tecnología, celulares, computadoras, para evitar que el proceso de pensamiento crítico y razonamiento lógico, abstracto y numérico se vean mermados por el facilismo de la tecnología. En otros Estados, entre ellos Indiana, Luisiana, Carolina del Sur y Florida, han promulgado legislación que limita el acceso a los teléfonos celulares durante el año escolar.

A nivel mundial, Francia fue pionera en Europa, aprobando la medida en 2018; Finlandia, Suecia, Grecia e Italia, dejan la prohibición en manos de los profesores. Países Bajos, por su parte, introducirá la prohibición en 2024. Además, según Environmental Health Trust, otros países como Grecia, Israel, China, Australia, Canadá, Ghana, Ruanda y Uganda también los prohibieron.

Como vemos, se trata de una tendencia a nivel mundial, pero es más de carácter académico formativo cognitivo, que por seguridad del estudiante. Esos países no tienen el conflicto interno de Ecuador. (Continúa)