La otra Cuba

Vaya… sacaron las uñas: “nuestro candidato es Rafael Correa… no importa cómo se arme la papeleta”, declaró desde su grillete… perdón, desde su oficina la única “autoridad” del mundo que ejerce su cargo con el mismo dispositivo electrónico que se coloca a los delincuentes para que no escapen. ¿Qué quiso decir? El ratón belga no puede ser candidato a la presidencia. Entonces, la única conclusión posible es que el “no importa cómo se arme la papeleta” significa que está decidido que irá en ella, pero la única opción posible es como vicepresidente, repitiendo la misma estrategia que puso a CK en la Vicepresidencia de Argentina.

Pero el roedor belga acumula ya 2 órdenes de prisión preventiva. Si viene, lo guardan.

Recordemos que el 2013, el CNE no permitió la inscripción de la candidatura del binomio Abdalá Bucaram-Denny Cevallos en las elecciones presidenciales (https://www.eluniverso.com/2012/11/20/1/1355/cne-rechaza-candidatura-presidencial-abdala-bucaram.html). Cual si fuera un sepelio, se le negó la inscripción por no estar “de cuerpo presente” al candidato del PRE, pues esto “incumplía normas legales”. (Mentira, pues el incumplimiento hubiera sido de un reglamento y no de la ley electoral). Más bien, el problema se encuentra en que el código de la antidemocracia tiene una ambigua disposición en el art. 98, que faculta a las organizaciones políticas a realizar la proclamación de las candidaturas y presentarlas para su inscripción. De ahí que el no haber incorporado como reforma a la ley electoral la obligatoriedad de que los candidatos deban presentarse a inscribir sus candidaturas, le permite al roedor belga ser inscrito por su partido. Doña Diana debe ser destituida por esto, para así elegir un nuevo presidente que proponga una reforma legal obligando a los candidatos a estar -cual velorio- “de cuerpo presente” en la inscripción de sus candidaturas. Y solo debe presidir el CNE quien le garantice al país que así será. Si no, Correa será candidato. Lo dijo su sumisa.

Y eso nos podría convertir en “la otra Cuba”. Si regresa -al igual que Castro- jamás se irá.