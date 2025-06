Roberto López: Lanzagranadas antitanque

Luego de que 3.000 personas perdieran la vida en el World Trade Center, la Ley Patriot creó en EE.UU. las formas de anticipar y obstruir el terrorismo.

Nosotros corrimos con mejor suerte en La Bahía: ni un solo muerto. Pero el mensaje está claro: ‘Cuidado. Esta vez fue sin muertos. La próxima no saldrá tan barata’. ¿Cuál debe ser la respuesta del Estado ante tal advertencia? La única que nos permita un ‘no lo intenten, porque les daremos plomo; y si sobreviven, sus jueces ya no podrán liberarlos’.

La respuesta está dada con la Ley de Solidaridad. Pero falta la Ley de Inteligencia para anticipar ataques terroristas. ¿O no entendemos que -luego de la masacre del 9 de mayo en el Alto Punino en que la guerrilla segó la vida de 12 militares- estamos en un auténtico estado de guerra? ¿Que ya la mentira constitucional de que el Ecuador es un ‘territorio de paz’, terminó gracias a quienes le entregaron el territorio nacional al terrorismo? ¿Y que el estado de guerra existente no requiere legislación de paz sino leyes de guerra? Las que permitan romper anacronismos como la inimputabilidad de menores, porque: 1.

Los primeros códigos penales se remontan al siglo XIX, pero los problemas de hoy no son los mismos. Aún no sucedían casos como el de Retta McCabe, que a los cuatro años mató a su hermano. 2. El uso de sicarios juveniles se remonta recién a los 70, con Pablo Escobar y su guerra con el Cartel de Medellín. ‘Asesinos absueltos’ previamente, pues no se los podía imputar. Eso eran. Y eso son hoy. De ahí que se requiera la forma de procesarlos. ¿O luego de lo sucedido con Miguel Uribe [y las declaraciones de Petro], Colombia no mira asqueada la sobreprotección al sicario juvenil?

Al margen de lo que cualquier gobierno haga, se requiere una Ley de Inteligencia para procesar a dichos sicarios.

-Son exageraciones. La Corte ya dijo que no estamos en guerra, repiten los ‘genios’ del Derecho Constitucional, mientras en Nueva Prosperina encuentran un lanzagranadas antitanque... ¿en tiempos de paz?

¿Qué hay que esperar? ¿Que nos lancen granadas a las casas para convencernos de que estamos en guerra?