Un mercenario para presidente

En la cuenta bancaria de Jan Topic en el Merril Lynch de la Florida fueron depositados 13,5 millones de dólares provenientes de Glory International, la empresa de papel de su papacito, Tomislav Topic, que sirvió entre otras cosas para mover los sobornos de Ricardo Rivera, el tío de Jorge Glas. Que luego los devolvieran, cuando les agarraron con las manos en la masa gracias a la colaboración efectiva de la Procuraduría de Brasil con la Fiscalía ecuatoriana, no es mérito alguno, al contrario: es el reconocimiento tácito de que esos 13,5 millones eran plata sucia. Y que lo de Glas era delincuencia organizada. Hoy, Jan Topic quiere ser presidente de la República y el Partido Social Cristiano (o lo que queda de él, que es la cloaca de la política nacional en retirada) se derrite de verlo tan exitoso y tan próspero, pero sobre todo tan cargado de testosterona.

Era cuestión de tiempo para que el socialcristianismo, cuyas figuras más descollantes llevan décadas pensando que la política es algo que reside vagamente entre las piernas, se la jugara por un gorila con traje de camuflaje y fusil semiautomático AR 15 en ristre. Gorila y payaso, pues el AR 15 de la foto que Topic empuña con la seriedad de quien está tomando Mariúpol por asalto (y que el cabecilla de las juventudes socialcristianas, Marco Castillo, retuiteó con sospechosa admiración), en realidad no lleva el cargador puesto. O sea que el candidato del PSC está posando, lo cual habla con bastante claridad de su madurez emocional de estadista.

“Como soldado he combatido en Ucrania, en Siria y en los lugares más hostiles de África”, escribió Jan Topic en el comunicado con el que anunció su candidatura. Es curioso y harto revelador el hecho de que nadie, entre las personas que festejan su postulación (y el Partido Social Cristiano menos que nadie), se pregunte siquiera de qué lado combatió en todos esos sitios. Y por cuánto. Queda claro que es un mercenario. ¿De los que hacen el trabajo sucio de, por ejemplo, Putin? ¿De los que torturan y todo? A nadie le importa. Sabe disparar y eso basta.

Aparte del PSC, apoyan la candidatura de Topic un expresidente famoso por llevarse la plata de la reserva en sacos; un excandidato a veces liberal, a veces socialista, según sople el viento, convencido de que Bukele es el camino; una empresa de producción de contenidos digitales que se apuntó a un golpe de Estado y, seguramente, un delincuente suelto, Jorge Glas, que fue o es su socio. A Telconet, la empresa que las transferencias de Glory International ayudaron a capitalizar, Glas le concedió (por adjudicación directa, fiel a su estilo) un contrato de 300 millones de dólares para el tendido de fibra óptica submarina; y le ayudó a montar, en Durán, la fábrica de cables de fibra óptica que hizo de esa empresa la proveedora exclusiva del Estado.

Quienes lo aúpan lo venden como un especialista en seguridad. Hasta Guillermo Lasso, que no entiende nada, casi lo hace ministro del ramo. Sin embargo, considerando las nuevas amenazas que se ciernen sobre el mundo contemporáneo, quizá no haya peligro potencial más grave para un país que el de entregar toda la conectividad a un solo tipo. Si ese tipo resulta ser, además, un mercenario por cuyas cuentas bancarias circularon millones de dólares de sobornos, tenemos al Doctor No con carnet de candidato. “Soldado Ryan”, lo llamó un influencer que lo promocionaba para ministro y nos toma por pendejos.